كهربا بدون نادي .. لعنة الأهلي والزمالك تضرب الفولت العالي
المبعوث الأمريكي يزور إسرائيل.. وخطط للقاء نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال
حريق يلتهم ثلاجة دواجن مجمدة بالشيخ زايد
روائح غامضة تقلق سكان فيصل والهرم وتثير مخاوف صحية متزايدة | وشهود عيان توضح
كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
رياضة

اختبار طبى وغموض المشاركة.. توروب فى ورطة بلقاء الأهلي والبنك

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يخضع أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي لـ اختبار طبي من أجل تحديد موقفه من مباراة البنك الأهلي.

ويلتقي مساء غد الثلاثاء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره البنك الأهلي فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وتعرض زيزو إلي الإصابة فى مباراة يانج أفريكانز التنزاني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
 


فيما يكتنف الغموض موقف ياسر إبراهيم مدافع القلعة الحمراء من مواجهة الغد أمام البنك الاهلي عقب تعرضه للإصابة أيضا فى مباراة يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة الثنائي عقب استبدالهما خلال الشوط الثاني من مباراة يانج أفريكانز.

وأوضح جاب الله، في تصريحات صحفية، أن ياسر إبراهيم اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية، ما دفع الجهاز الفني

لاستبداله كإجراء احترازي، مؤكدًا أن حالته مطمئنة وسيخضع لفحص طبي عند العودة للتدريبات الجماعية.

وبخصوص زيزو، أشار طبيب الأهلي إلى أن اللاعب يعاني من إجهاد في عضلة السمانة، على أن يخضع لفحص طبي أيضًا قبل مواجهة البنك الأهلي، لتحديد موقفه النهائي من المشاركة.

الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي أخبار الأهلي توروب

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

جانب من اللقاء

المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي في العلمين الجديدة لبحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية

صورة أرشيفية

إطلاق التيار الكهربائي بمشروعات سكنية وتوسعات عمرانية بقنا الجديدة

جانب من الاجتماع

سلامة الغذاء تحصل على الآيزو 9001 لتعزيز الجودة

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

