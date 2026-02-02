اختبار طبى وغموض المشاركة.. توروب فى ورطة بلقاء الأهلي والبنك

يخضع أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي لـ اختبار طبي من أجل تحديد موقفه من مباراة البنك الأهلي.

ويلتقي مساء غد الثلاثاء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره البنك الأهلي فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وتعرض زيزو إلي الإصابة فى مباراة يانج أفريكانز التنزاني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.





فيما يكتنف الغموض موقف ياسر إبراهيم مدافع القلعة الحمراء من مواجهة الغد أمام البنك الاهلي عقب تعرضه للإصابة أيضا فى مباراة يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة الثنائي عقب استبدالهما خلال الشوط الثاني من مباراة يانج أفريكانز.

وأوضح جاب الله، في تصريحات صحفية، أن ياسر إبراهيم اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية، ما دفع الجهاز الفني

لاستبداله كإجراء احترازي، مؤكدًا أن حالته مطمئنة وسيخضع لفحص طبي عند العودة للتدريبات الجماعية.

وبخصوص زيزو، أشار طبيب الأهلي إلى أن اللاعب يعاني من إجهاد في عضلة السمانة، على أن يخضع لفحص طبي أيضًا قبل مواجهة البنك الأهلي، لتحديد موقفه النهائي من المشاركة.