3 نجوم سوبر .. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة البنك بـ الدوري

يعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب غياب 3 نجوم سوبر فى مباراة البنك الأهلي بالدوري المصري.

ويلتقي مساء غد الثلاثاء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره البنك الأهلي فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الغيابات التي ضربت النادي الأهلي كل من: ياسر إبراهيم وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

وكشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة الثنائي عقب استبدالهما خلال الشوط الثاني من مباراة يانج أفريكانز.

وأوضح جاب الله، في تصريحات صحفية، أن ياسر إبراهيم اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية، ما دفع الجهاز الفني

لاستبداله كإجراء احترازي، مؤكدًا أن حالته مطمئنة وسيخضع لفحص طبي عند العودة للتدريبات الجماعية.

وبخصوص زيزو، أشار طبيب الأهلي إلى أن اللاعب يعاني من إجهاد في عضلة السمانة، على أن يخضع لفحص طبي أيضًا قبل مواجهة البنك الأهلي، لتحديد موقفه النهائي من المشاركة.

بينما يغيب إمام عاشور نجم النادي الأهلي عن مباراة البنك الأهلي تنفيذا للعقوبة التي أعلن عنها وليد صلاح الدين مدير الكرة فى القلعة الحمراء.