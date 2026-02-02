قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
رياضة

3 نجوم سوبر .. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة البنك بـ الدوري

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب غياب 3 نجوم سوبر فى مباراة البنك الأهلي بالدوري المصري.

ويلتقي مساء غد الثلاثاء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره البنك الأهلي فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الغيابات التي ضربت النادي الأهلي كل من: ياسر إبراهيم وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

وكشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة الثنائي عقب استبدالهما خلال الشوط الثاني من مباراة يانج أفريكانز.

وأوضح جاب الله، في تصريحات صحفية، أن ياسر إبراهيم اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية، ما دفع الجهاز الفني

لاستبداله كإجراء احترازي، مؤكدًا أن حالته مطمئنة وسيخضع لفحص طبي عند العودة للتدريبات الجماعية.

وبخصوص زيزو، أشار طبيب الأهلي إلى أن اللاعب يعاني من إجهاد في عضلة السمانة، على أن يخضع لفحص طبي أيضًا قبل مواجهة البنك الأهلي، لتحديد موقفه النهائي من المشاركة.

بينما يغيب إمام عاشور نجم النادي الأهلي عن مباراة البنك الأهلي تنفيذا للعقوبة التي أعلن عنها وليد صلاح الدين مدير الكرة فى القلعة الحمراء.

الأهلي النادي الأهلي ييس توروب فريق الأهلي الدوري المصري

