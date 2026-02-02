قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي
الخارجية الإيرانية: الإعلان الأيام المقبلة عن الرد على القرار الأوروبي
رئيس الشيوخ: نستلهم دروساً إيمانية عظيمة في ليلة النصف من شعبان
بعد قليل.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 برقم الجلوس
نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة المؤسسة العسكرية بشأن الملف الإيراني
أبلكيشين.. رئيس الضرائب تكشف عن ميزة جديدة للمنضمين للنظام المبسط
قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد وتشن حملة اعتقالات واسعة
مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
3 عروض سويسرية تفتح باب الرحيل أمام أشرف داري عن الأهلي

أشرف داري
أشرف داري
إسراء أشرف

اقترب النجم المغربي أشرف داري من مغادرة صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل تلقيه عدة عروض أوروبية، بعد ابتعاده عن المشاركة مؤخرًا بسبب الإصابات المتكررة.

وذكرت تقارير صحفية، أن داري تلقى ثلاثة عروض من أندية سويسرية هي زيورخ، ولوجانو، ويونج بويز، ما يعزز من فرص عودته إلى الملاعب الأوروبية في الفترة المقبلة.

وأفاد موقع «فوت ميركاتو»  الفرنسي، بأن اللاعب بات على أعتاب خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية، وسط اهتمام متزايد من أكثر من نادٍ أوروبي، لا سيما مع سعي نادي سانت إيتيان الفرنسي للدخول في سباق التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم مستقبل أشرف داري بشكل نهائي، خاصة مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات في سويسرا يوم 15 فبراير، بينما يُغلق باب القيد في فرنسا يوم 2 من الشهر ذاته.

أشرف داري الأهلي النادي الأهلي الدوري السويسري داري

