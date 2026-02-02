3 عروض سويسرية تفتح باب الرحيل أمام أشرف داري عن الأهلي

اقترب النجم المغربي أشرف داري من مغادرة صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل تلقيه عدة عروض أوروبية، بعد ابتعاده عن المشاركة مؤخرًا بسبب الإصابات المتكررة.

وذكرت تقارير صحفية، أن داري تلقى ثلاثة عروض من أندية سويسرية هي زيورخ، ولوجانو، ويونج بويز، ما يعزز من فرص عودته إلى الملاعب الأوروبية في الفترة المقبلة.

وأفاد موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، بأن اللاعب بات على أعتاب خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية، وسط اهتمام متزايد من أكثر من نادٍ أوروبي، لا سيما مع سعي نادي سانت إيتيان الفرنسي للدخول في سباق التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم مستقبل أشرف داري بشكل نهائي، خاصة مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات في سويسرا يوم 15 فبراير، بينما يُغلق باب القيد في فرنسا يوم 2 من الشهر ذاته.