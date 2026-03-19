رئيس التحرير
طه جبريل
بث مباشر الآن .. رؤية هلال عيد الفطر 2026

إسلام خالد

بدأ سكان العالم الإسلامي والشعب المصري بصفة خاصة في البحث عن مشاهدة رؤية هلال عيد الفطر مباشر الآن، إذ تتحرى عدد من الدول العربية هلال شهر شوال بعد قليل اليوم الخميس 19 مارس.

تحري رؤية هلال عيد الفطر من الأمور التي تشغل بال المسلمين دائماً، وترتبط بالعديد من التقاليد ودائما ما كانت مصر تحتفل بذلك اليوم بشكل كبير حيث أن مفتاح نهاية شهر رمضان الكريم، ومعرفة إذا ما كانوا سوف يصلون صلاة التراويح اليوم أم أنها قد انتهت وانتهي معها شهر الصوم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “صوموا لرُؤيتِهِ، وأفطِروا لرؤيتِهِ، وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكُم، فأكمِلوا ثلاثينَ، فإن شَهِد شاهدانِ؛ فصوموا وأفطِروا”

ويشاهد رؤية هلال عيد الفطر في مصر مع غروب شمس اليوم و بعد مواعيد صلاة المغرب، وسوف تقوم دار الإفتاء المصرية بعمل بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

ويستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هلال عيد الفطر 1447، الثلاثاء 19 مارس 2026 الموافق 29 من شهر رمضان لعام 1447 هجريا، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال 2026، وإعلان موعد أول أيام عيد الفطر من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

ويقوم علماء مرصد حلوان بـ استطلاع رؤية هلال عيد الفطر 2026 من داخل مرصد حلوان، بإضافة أيضاً الي استطلاع الهلال من خلال لجان المعهد المتواجدة خارج القاهرة، وأن ذلك يتم بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال 1447هـ.

ومن المقرر أن يتم استطلاع رؤية هلال عيد الفطر لعام 1447 هجريًا من خلال 7 لجان شرعية وعلمية، إذ توجهت اللجان لأسوان والفيوم وحلوان والوادي الجديد وسوهاج وقنا ومطروح، وتضم كل لجنة أعضاء من دار الإفتاء ومعهد الفلك وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التي يتم فيها الرصد، ويتم اختيار أماكن استطلاع الهلال بدقة لتكون بعيدة عن إضاءة المدن، والرصد يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة.

ووفقا للحسابات الفلكية فإن هلال عيد الفطر ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 03:25 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الخميس 19 مارس 29 من رمضان 1447هـ، مما قد يجعل رؤية هلال شهر شوال ممكنه.

سيبقى هلال عيد الفطر الجديد لمدة تتراوح بين 35 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر لفترات تتراوح بين 30 و37 دقيقة، ما يتيح إمكانية رصده في ذلك اليوم.

منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية واستطلاع أهلة الشهور لمعرفة بدايتها، هو أن منهج دار الإفتاء المصرية يتمثل فى عدة خطوات وهى أن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التى تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهى شهر رمضان وشوال وذى الحجة، حتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذى القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية فى عبادة المسلمين.

كما أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التى تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها 7 لجان، مبثوثة بمصر فى طولها وعرضها،فى أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصدالهلال.

وأوضح أن الرؤية هى الأساس، ولا يتم الاعتماد عليها إذا شابها التهم، والتى من بينها مخالفة الحسابات الفلكية القطعية، مضيفا أن مصر على مر عقود من الزمن، لم تختلف فيها الحسابات الفلكية مع نتائج الرؤية الشرعية، مشيرآ إلي إلى أنه لابد من وضع أمرين فى الاعتبار عند الصائم أن يتبع هلال البلد فيجب على أهل كل بلد متابعة إمامهم.

عيد الفطر عيد الفطر 2026 عيد هلال عيد الفطر بث مباشر الآن رؤية هلال عيد الفطر بث مباشر رؤية هلال عيد الفطر مشاهدة رؤية هلال عيد الفطر مباشر الآن شاهد رؤية هلال رمضان شاهد رؤية هلال رمضان بث مباشر هلال رمضان بث مباشر الآن شاهد رؤية هلال عيد الفطر بث مباشر الآن رؤية هلال شهر شوال 2026 استطلاع رؤية هلال عيد الفطر 2026 من داخل مرصد حلوان مرصد حلوان دار الإفتاء

