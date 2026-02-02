توروب يجهز مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة البنك

يجهز الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مفاجأة فى مباراة البنك الأهلي فى الدوري الممتاز.

ويلتقي غدا فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظيره البنك الأهلي مساء غد الثلاثاء فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويدرس توروب تجهيز هادى رياض الوافد الجديد للقلعة الحمراء باعتباره مفاجأة مباراة البنك الأهلي.

ويفكر توروب فى الإستعانة بخبرات هادي رياض والدفع به لقيادة دفاعات المارد الأحمر فى ظل تعرض ياسر ابراهيم للإصابة فى مباراة يانج أفريكانز التنزاني فى دوري أبطال إفريقيا.