كهربا بدون نادي .. لعنة الأهلي والزمالك تضرب الفولت العالي

يعاني محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريقا الأهلي والزمالك السابق من عدم إلتحاقه بأي ناد في الدوري المحلي أو بالخارج.

كهربا أعلن فسخ تعاقده مع نادي القادسية الكويتي خلال الساعات الماضية بعد رحلة مع أندية الأهلي والزمالك والاتحاد الليبي ووصلا إلي الدوري الكويتي.

لعنة الأهلي والزمالك حلت على كهربا عقب رحيله من قطبي الكرة المصرية وواجه رفضا لأحد الأندية التونسية للإنضمام إلي صفوفها بداعي ملفه الإنضباطي.

رحلة الزمالك

فى أغسطس من عام 2015 انضم كهربا إلى صفوف نادى الزمالك، حيث شارك مع الأبيض فى 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين فى القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة فى اتحاد جدة السعودى لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودى فى 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.



توج محمود كهربا بلقب بطولة الدورى المصرى الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمى 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى فى تاريخ النادي.

لعنة أفيس البرتغالي

بعد رحيله عن الزمالك لعب كهربا فى صفوف نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى خلال الفترة ما بين أغسطس الماضى وحتى ديسمبر الماضى، شارك خلالهم فى 5 مباريات فقط وأحرز هدفا واحدا.

التعاقد مع الأهلي

تعاقد الأهلى مع كهربا يوم 13 ديسمبر 2019 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وخاض كهربا مع الفريق 116 مباراة، سجل خلالها 41 هدفاً وصنع 11.



ورحل كهربا عن النادي الأهلي مطلع شهر يناير عام 2025 بعد خلاف شديد مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق لـ القلعة الحمراء.

الاتحاد الليبي

انضم كهربا لصفوف فريق الاتحاد الليبي مطلع عام 2025 على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادما من النادي الأهلي.



وخاض كهربا تجربة قصيرة مع الاتحاد الليبي وودع زملائه عقب الانضمام إلي صفوف القادسية الكويتي.



رفض تونسي لـ كهربا

رفض نادي الأفريقي التونسي التعاقد مع محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الأهلي السابق، بعد رحيله عن القادسية الكويتي، بسبب مخاوف إدارة النادي المتعلقة بماضيه الانضباطي، وفقًا لتقرير موقع «نسمة سبورت» التونسي.

عرض منخفض ورفض واضح

عرض النادي التونسي على كهربا راتبًا منخفضًا، إلا أن الإدارة فضلت عدم التعاقد معه، رغم أنه بات لاعبًا حرًا بعد فسخ عقده رسميًا مع القادسية في يناير 2026، وسط متابعة عدد من الأندية التونسية الأخرى لمسيرته.

أزمات وموسم صعب

المهاجم المصري عانى مؤخرًا من مشاكل مادية، ولعب الموسم الأخير مع الاتحاد الليبي ثم القادسية، دون تحقيق أي نجاح ملموس، وهو ما يزيد من المخاوف حول عودته إلى الدوري التونسي أو اختيار الوجهة المقبلة لمسيرته الاحترافية.

فسخ عقده مع القادسية الكويتي

أعلن كهربا عن فسخ عقده مع نادي القادسية الكويتي في بيان عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي وجاء على النحو التالي: أعلن فسخ عقدي من (طرفي)، وذلك استناداً إلى عدم حصولي على مستحقاتي التعاقدية خلال الفترة الماضية، وبناءً على عدد من الأحداث والمعطيات المتعلقة بهذا الشأن.

وبهذا الإعلان أؤكد أنني أصبحت لاعباً حراً من اليوم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة (FIFA)، مع احتفاظي الكامل بكافة حقوقي القانونية.

ويتولى هذا الملف قانونياً كلاً من المحامي القدير/ علي عباس والمحامي القدير/ محمد الركباني وأتطلع لخطوة جديده قادمة في مسيرتي الكروية وأدعو الله التوفيق لي فيما هو خيراً لي.