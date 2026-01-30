قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
شحنة يورانيوم.. داعـ ش يعلن مسئوليته عن هجوم على قاعدة جوية في النيجر
الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأفريقي التونسي يرفض كهربا.. مخاوف من السجل الانضباطي

كهربا
كهربا
إسلام مقلد

رفض نادي الأفريقي التونسي التعاقد مع محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الأهلي السابق، بعد رحيله عن القادسية الكويتي، بسبب مخاوف إدارة النادي المتعلقة بماضيه الانضباطي، وفقًا لتقرير موقع «نسمة سبورت» التونسي.

عرض منخفض ورفض واضح

عرض النادي التونسي على كهربا راتبًا منخفضًا، إلا أن الإدارة فضلت عدم التعاقد معه، رغم أنه بات لاعبًا حرًا بعد فسخ عقده رسميًا مع القادسية في يناير 2026، وسط متابعة عدد من الأندية التونسية الأخرى لمسيرته.

أزمات وموسم صعب

المهاجم المصري عانى مؤخرًا من مشاكل مادية، ولعب الموسم الأخير مع الاتحاد الليبي ثم القادسية، دون تحقيق أي نجاح ملموس، وهو ما يزيد من المخاوف حول عودته إلى الدوري التونسي أو اختيار الوجهة المقبلة لمسيرته الاحترافية.

نادي الأفريقي التونسي الأفريقي التونسي محمود عبد المنعم «كهربا» كهربا الأهلي القادسية الكويتي

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

