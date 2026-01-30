الأفريقي التونسي يرفض كهربا.. مخاوف من السجل الانضباطي

رفض نادي الأفريقي التونسي التعاقد مع محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الأهلي السابق، بعد رحيله عن القادسية الكويتي، بسبب مخاوف إدارة النادي المتعلقة بماضيه الانضباطي، وفقًا لتقرير موقع «نسمة سبورت» التونسي.

عرض منخفض ورفض واضح

عرض النادي التونسي على كهربا راتبًا منخفضًا، إلا أن الإدارة فضلت عدم التعاقد معه، رغم أنه بات لاعبًا حرًا بعد فسخ عقده رسميًا مع القادسية في يناير 2026، وسط متابعة عدد من الأندية التونسية الأخرى لمسيرته.

أزمات وموسم صعب

المهاجم المصري عانى مؤخرًا من مشاكل مادية، ولعب الموسم الأخير مع الاتحاد الليبي ثم القادسية، دون تحقيق أي نجاح ملموس، وهو ما يزيد من المخاوف حول عودته إلى الدوري التونسي أو اختيار الوجهة المقبلة لمسيرته الاحترافية.