تفاصيل مُثيرة عن أزمة كهربا المالية مع الزمالك .. محامي اللاعب يكشف عنها

أكد المستشار أشرف عبد العزيز، خلال تصريحاته في برنامج «الكلاسيكو» مع الإعلامية سهام صالح، المذاع عبر قناة ON E، أن الحكم الصادر في قضية محمود عبد المنعم «كهربا» كان مُقوَّمًا بالدولار الأمريكي وليس بالجنيه المصري، موضحًا أن قيمة الغرامة كانت ستتجاوز 120 مليون جنيه حال سدادها وفق السعر الكامل.

وأضاف عبد العزيز أن التدخل في التوقيت المناسب أسهم في تقليل المبلغ إلى نحو 70 مليون جنيه فقط، وهو ما جنّب اللاعب أعباء مالية أكبر.

وأوضح أن كهربا كان المستفيد الأول من هذا الإجراء، بعدما تم احتواء الأزمة وتقليص آثارها المالية، مؤكدًا أن التعامل القانوني السليم كان له دور حاسم في إنهاء الملف بأفضل صورة ممكنة.