كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية

أعلن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا فسخ عقده مع نادي القادسية الكويتي بناءً علي رغبته لـ عدم الحصول علي مستحقاته التعاقدية.

محمود عبد المنعم كهربا

وكتب كهربا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:"أعلن عن فسخ عقدي مع نادي القادسية الكويتي من ( طرفي )، وذلك استنادا إلى عدم حصولي على مستحقاتي التعاقدية خلال الفترة الماضية، وبناءً على عدد من الأحداث والمعطيات المتعلقة بهذا الشأن. وبهذا الإعلان أؤكد أنني أصبحت لاعبا حرا من اليوم وفقا للوائح والقوانين المنظمة (FIFA) ، مع احتفاظي الكامل بكافة حقوقي القانونية.

وأتطلع لخطوة جديدة قادمة في مسيرتي الكروية وأدعو الله التوفيق لي فيما هو خيرا لي".

وكان قد رفض نادي الأفريقي التونسي التعاقد مع محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الأهلي السابق، بعد رحيله عن القادسية الكويتي، بسبب مخاوف إدارة النادي المتعلقة بماضيه الانضباطي، وفقًا لتقرير موقع «نسمة سبورت» التونسي.

عرض النادي التونسي على كهربا راتبًا منخفضًا، إلا أن الإدارة فضلت عدم التعاقد معه، رغم أنه بات لاعبًا حرًا بعد فسخ عقده رسميًا مع القادسية في يناير 2026، وسط متابعة عدد من الأندية التونسية الأخرى لمسيرته.

المهاجم المصري عانى مؤخرًا من مشاكل مادية، ولعب الموسم الأخير مع الاتحاد الليبي ثم القادسية، دون تحقيق أي نجاح ملموس، وهو ما يزيد من المخاوف حول عودته إلى الدوري التونسي أو اختيار الوجهة المقبلة لمسيرته الاحترافية.