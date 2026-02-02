قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الأمريكي يزور إسرائيل.. وخطط للقاء نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال
حريق يلتهم ثلاجة دواجن مجمدة بالشيخ زايد
روائح غامضة تقلق سكان فيصل والهرم وتثير مخاوف صحية متزايدة | وشهود عيان توضح
كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
رياضة

يحتاج لعمل فني مكثف.. علاء عبد الغني يشيد بلاعب الزمالك

شيكو بانزا
شيكو بانزا
يمنى عبد الظاهر

أشاد علاء عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، بالمستوى الذي يقدمه الأنجولي شيكو بانزا، مؤكدًا امتلاكه قدرات فنية مميزة، لكنه في حاجة إلى توجيه فني أكبر من جانب المدير الفني، كما تطرق للحديث عن أزمة حراسة المرمى داخل القلعة البيضاء.

وقال عبد الغني، خلال لقائه في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن شيكو بانزا لاعب جيد ويمتلك إمكانات واضحة، إلا أن مشاركته تقتصر على مركز واحد فقط سواء مع الزمالك أو منتخب أنجولا، ما يجعله لاعبًا يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي.

وأوضح أن بانزا، يحتاج إلى عمل فني مكثف، خاصة فيما يتعلق بالواجبات الدفاعية، مع ضرورة معالجة بعض السلبيات في أدائه بما يخدم مصلحة الفريق، مشيرًا إلى أن رحيل مصطفى شلبي ترك فراغًا في نفس المركز، ما زاد من الأعباء الواقعة على اللاعب.

وأضاف أن شيكو بانزا يتميز بالسرعة والقدرة على اللعب كجناح، لكنه يظهر بشكل أفضل عندما تتوفر له المساحات التي تساعده على استغلال إمكاناته الحقيقية.

وتحدث عبد الغني عن محمد إسماعيل، مؤكدًا أنه من أفضل الصفقات التي أبرمها الزمالك في الفترة الأخيرة، نظرًا لتعدد أدواره داخل الملعب، مشددًا على حاجة الفريق لوجوده في مركز قلب الدفاع.

كما أشاد بتطور مستوى الفلسطيني آدم كايد، موضحًا أن مستواه شهد تحسنًا ملحوظًا منذ تولي معتمد جمال القيادة الفنية للفريق.

وعن أزمة حراسة المرمى في الزمالك، أكد عبد الغني أن هذه المشكلة تتكرر دائمًا داخل النادي، مشيرًا إلى أن حارس المرمى لا يجب أن يجلس على مقاعد البدلاء إلا في حال تراجع مستواه، معربًا عن عدم اتفاقه مع سياسة التدوير بين الحراس.

وأوضح أن غياب محمد عواد قد يكون لأسباب فنية لا يعلمها الجمهور، مؤكدًا أن الاعتراض أو الدخول في أزمات بسبب عدم المشاركة أمر غير مقبول، وأن على أي لاعب تقبل قرارات المدير الفني، مشددًا على أن الرحيل أو إثارة المشاكل فور الخروج من التشكيل الأساسي تصرف غير لائق داخل نادٍ كبير بحجم الزمالك.

علاء عبد الغني الزمالك الأنجولي شيكو بانزا منتخب أنجولا الفلسطيني آدم كايد

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

شيكو بانزا

يحتاج لعمل فني مكثف.. علاء عبد الغني يشيد بلاعب الزمالك

حسين الشحات

أحمد شوبير يطالب بعودة حسين الشحات للمشاركة مع الأهلي

سلة الاهلي

الليلة.. رجال سلة الاهلي يواجه سبورتنج في بطولة دوري السوبر

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

