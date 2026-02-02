باهر المحمدي يعلن إصابته في الترقوة.. تفاصيل

أعلن اللاعب باهر المحمدي نجم المصري إصابته بكسر في الترقوة على خلفية مشاركته في مباراة الأمس أمام الزمالك بالكونفدرالية.

باهر المحمدي

وكتب باهر المحمدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":"وعسي ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الحمد لله في السراء وفي الضراء كسر في الترقوة دعواتكم".





وخصع باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لفحوصات طبية وأشعة على الكتف اليوم، لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط ويتصدر جدول ترتيب مجموعته ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 7 نقاط للمركز الثانى

أحداث اللقاء

أحرز حسام عبد المجيد هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 24؛ بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء.

ونجح صلاح محسن في إحراز هدف تعادل المصري في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ليعود الفريق البورسعيدي على المنافسه مجددا.

نجح عدي الدباغ في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٧٥ بعد ركلة ركنية للزمالك، نفذها آدم كايد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها الحارس محمود حمدي بشكل فادح لتصل الكرة لأقدام عدي الدباغ الذي استقبلها بتسديدة مباشرة

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى معتمد جمال المدير الفني للزمالك، تغييرين بخروج أحمد الخضري ومحمد السيد، ونزول أحمد إيشو ونبيل عماد دونجا العائد بعد غياب من الإصابة.