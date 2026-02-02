سلة الاتحاد السكندري في مواجهة صعبة أمام سموحة

يدخل الفريق الأول لكرة السلة رجال فى نادى الاتحاد السكندرى، مواجهة صعبة ومهمة أمام نادى سموحة فى المباراة التى يستضيفها الاخير ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة دورى السوبر المصرى لكرة السلة رجال، موسم 2025/2026، مساء اليوم الأحد 2 فبراير.

ويسعى «زعيم الثغر»، إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق العلامة الكاملة بتحقيق 12 انتصار متتالى وتصدره قمة مجموعة الثمانية الكبار بجدول ترتيب الفريق حتى الآن، فيما يرغب المضيف فى إحداث مفاجأة وتحقيق الفوز على المتصدر فى لقاء الليلة لتحسين وضعيته فى جدول الترتيب حيث يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة.

وحقق الاتحاد السكندرى ، فوزا صعبا على نظيره فريق المصرية للاتصالات فى المباراة الأخيرة ضمن منافسات الجولة 12 والتى جمعت الفريقين على صالة الدكتور كمال شلبى فى الشاطبى بالإسكندرية.

وفاز الاتحاد بصعوبة على ضيفه المصرية للاتصالات، بعد اللجوء إلى وقت اضافى والتعادل فى الفترة الرابعة ليحسم خلالها المباراة لصالحه وانتهت المباراة بنتيجة 108 نقطة مقابل 106 للاتصالات بفارق نقطتين.

نتيجة مباراة الاتحاد السكندرى والمصرية للاتصالات فى دورى السوبر للسلة

الفترة الأولى: الاتحاد السكندرى 36 نقطة والمصرية للاتصالات 18 نقطة

الفترة الثانية: الاتحاد السكندرى 52 نقطة والمصرية للاتصالات 45 نقطة

الفترة الثالثة: الاتحاد السكندرى 77 نقطة والمصرية للاتصالات 69 نقطة

الفترة الرابعة: الاتحاد السكندرى 96 نقطة والمصرية للاتصالات 96 نقطة

الفترة الأخيرة: الاتحاد السكندرى 108 نقطة والمصرية للاتصالات 108 نقطة

ترتيب مجموعة الـ8 الكبار فى بطولة دورى السوبر المصرى لكرة السلة قبلمواجهات الجولة 13

الاتحاد السكندرى فى المركز الأول برصيد 24 نقطة بإجمالى 1056 نقطة وعليه 921 نقطة بفارق 135 نقطة

الأهلى فى المركز الثانى برصيد 23 نقطة بإجمالى 955 نقطة وعليه 833 نقطة بفارق 122 نقطة

الجزيرة فى المركز الثالث برصيد 18 نقطة بإجمالى 910 نقطة وعليه 896 نقطة بفارق 14 نقطة

المصرية للاتصالات فى المركز الرابع برصيد 18 نقطة بإجمالى 944 نقطة وعليه 956 نقطة بفارق 12 نقطة

الزمالك فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة بإجمالى 959 نقطة وعليه 967 نقطة بفارق 8 نقاط

سموحة فى المركز السادس برصيد 17 نقطة بإجمالى 869 نقطة وعليه 927 نقطة بفارق 58 نقطة

سبورتنج فى المركز السابع برصيد 14 نقطة بإجمالى 845 نقطة وعليه 923 نقطة بفارق 78 نقطة

بتروجيت فى المركز الثامن برصيد 13 نقاط بإجمالى 938 نقطة وعليه 1053 نقطة بفارق 115 نقطة.

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد أحمد سلامة، أنهى إجراءات التعاقد مع اللاعب يوسف رفعت لاعب الزمالك وسبورتنج السابق، بعقد يمتد لـ ثلاث مواسم ونصف، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة «رجال».

ويجيد الوافد الجديد اللعب فى مركز صانع الألعاب والجناح 1 و2.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لصفوف زعيم الثغر رسمياً عقب الجلسة التى عقدت معه بعد إنهاء كافة التفاصيل والأمور المالية مع الزمالك ناديه السابق. وتم الاتفاق خلال الجلسة على كافة تفاصيل التعاقد والذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضى 2028-2029.

وأكد اللاعب سعادته الغامرة بتعاقده مع سلة الاتحاد السكندرى وأعرب عن أمله بالمساهمة مع زملائه نجوم الفريق فى تحقيق المزيد من البطولات لقلعة زعيم الثغر.