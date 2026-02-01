قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رئيس الاتحاد السكندري: مابولولو يقترب من العودة لزعيم الثغر.. والتدعيمات الأخيرة رفعت مستوى الفريق

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
رباب الهواري

أكد محمد أحمد، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن ناديه يُعد أحد الأندية الكبيرة والعريقة في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن جميع من تولوا رئاسة النادي كانوا أصحاب خبرات وعملوا بجد من أجل مصلحته، وعلى رأسهم محمد مصيلحي.

وقال محمد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن مجلس إدارة الاتحاد وُفّق خلال الفترة الماضية في إبرام صفقات مميزة لدعم الفريق الأول لكرة القدم، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء الفريق، الذي ظهر بصورة أفضل في المباريات الأخيرة بعد التدعيمات.

وأوضح رئيس الاتحاد السكندري أن اللاعب مابولولو يُبدي رغبة قوية في العودة إلى صفوف زعيم الثغر، مؤكدًا أن اللاعب بات قريبًا من التعاقد مع النادي، لافتًا إلى أنه في حال إتمام الصفقة قد يتم التعاقد مع صفقة إضافية واحدة فقط.

وكشف محمد أحمد عن وجود محاولات سابقة لضم محمد شريف، مهاجم الأهلي، إلا أن الملف أُغلق نهائيًا بسبب رغبة اللاعب في الاستمرار داخل القلعة الحمراء.

الاتحاد السكندرى اخبار الرياضة دورى نايل محمد شريف

