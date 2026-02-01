سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع لاعب الزمالك وسبورتنج السابق

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراءات التعاقد مع اللاعب يوسف رفعت لاعب الزمالك وسبورتنج السابق بعقد يمتد لـ " ثلاث مواسم ونصف"

ويُجيد" رفعت " اللعب في مركز صانع الألعاب والجناح" 1" و" 2"

ووقع" رفعت " على عقود أنتقاله لصفوف زعيم الثفر عقب الجلسة التي عُقدت معه بعد إنهاء كافة التفاصيل والأمور المالية مع نادية السابق نادى الزمالك بحضور محمد سلامة رئيس النادى و حازم الرجال أمين الصندوق و محمد خميس ومحمد رمضان أعضاء مجلس ادارة النادي، وتم خلال هذه الجلسة الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد والذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضى 2028-2029 .

ويحرص مجلس إدارة النادى على التعاقد مع اللاعبين المميزين لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى، وفقا للرؤية الفنية للمدير الفني الاسباني " اوسكار"

من جانبه أكد اللاعب سعادته بتعاقده مع سلة الاتحاد السكندري معربا عن أمله بالمساهمة مع زملائه نجوم الفريق فى تحقيق المزيد من البطولات لقلعة زعيم الثغر