ناقد رياضي: فرص الزمالك في حصد البطولات هذا الموسم صعبة

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد أن فوز الزمالك على المصري في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية منح الفريق دفعة معنوية كبيرة وأخرجه من عنق الزجاجة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي على المستويين الفني والإداري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الانتصار جاء رغم الغيابات والتحديات التي أحاطت بالفريق خلال الفترة الماضية، موضحًا أن حل أزمة مستحقات اللاعبين كان له تأثير مباشر في استعادة الروح القتالية داخل الملعب، إلى جانب الدور الذي لعبه المدير الفني معتمد جمال في إعادة التوازن الفني وتطوير أداء عدد من العناصر الشابة.

وأضاف أن الزمالك تصدر مجموعته برصيد 8 نقاط، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء والنتائج، مشيرًا إلى أن الفريق أضاع العديد من الفرص خلال اللقاء، لكن الأهم كان تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح أن حظوظ الزمالك في المنافسة على لقب الكونفيدرالية أو الدوري المحلي هذا الموسم تبدو صعبة في ظل الضغوط الحالية، رغم التحسن الفني الملحوظ، لافتًا إلى أن الاستقرار الإداري والمالي يظل العامل الحاسم في عودة الفريق للمنافسة بقوة، وفرص الزمالك في حصد البطولات هذا الموسم صعبة.