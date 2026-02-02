قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ناقد رياضي: فرص الزمالك في حصد البطولات هذا الموسم صعبة

صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد أن فوز الزمالك على المصري في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية منح الفريق دفعة معنوية كبيرة وأخرجه من عنق الزجاجة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي على المستويين الفني والإداري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الانتصار جاء رغم الغيابات والتحديات التي أحاطت بالفريق خلال الفترة الماضية، موضحًا أن حل أزمة مستحقات اللاعبين كان له تأثير مباشر في استعادة الروح القتالية داخل الملعب، إلى جانب الدور الذي لعبه المدير الفني معتمد جمال في إعادة التوازن الفني وتطوير أداء عدد من العناصر الشابة.

وأضاف أن الزمالك تصدر مجموعته برصيد 8 نقاط، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء والنتائج، مشيرًا إلى أن الفريق أضاع العديد من الفرص خلال اللقاء، لكن الأهم كان تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح أن حظوظ الزمالك في المنافسة على لقب الكونفيدرالية أو الدوري المحلي هذا الموسم تبدو صعبة في ظل الضغوط الحالية، رغم التحسن الفني الملحوظ، لافتًا إلى أن الاستقرار الإداري والمالي يظل العامل الحاسم في عودة الفريق للمنافسة بقوة، وفرص الزمالك في حصد البطولات هذا الموسم صعبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

هلال رمضان

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

معرض الزهور

"الزراعة" تعلن فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض زهور الربيع 2026

الدكتورة إيمان كريم المشرف على القومي للإعاقة

رواج ملحوظ بجناح القومي للإعاقة بين رواد معرض القاهرة للكتاب

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض: تمويل 1052مشروعا صغيرا ومتناهي في 7 أشهر من صندوق التنمية المحلية

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

