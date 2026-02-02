حصاد الجولة الرابعة من الكونفيدرالية الإفريقية.. الزمالك يحسم القمة المصرية ويتصدر.. وصراع مشتعل في المجموعات

اختتمت منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية والتي شهدت نتائج قوية ومؤثرة أعادت رسم ملامح المنافسة في المجموعات الأربع واقتربت بعض الفرق من حسم التأهل بينما اشتعل الصراع في مجموعات أخرى مع تبقي جولتين فقط على نهاية هذا الدور.

الزمالك يحسم القمة ويتصدر المجموعة الرابعة

نجح نادي الزمالك في حسم المواجهة المصرية الخالصة أمام المصري البورسعيدي بعدما فاز بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد ليرتقي إلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط.

وجاء فوز الزمالك ليؤكد صحوته القارية وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى في الوقت الذي تجمد فيه رصيد المصري عند 7 نقاط متراجعا إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الزمالك وبفارق الأهداف أيضا عن كايزر تشيفز الجنوب إفريقي صاحب المركز الثالث.

وفي نفس المجموعة واصل كايزر تشيفز مطاردة الصدارة بعد فوزه على زيسكو الزامبي بهدف دون رد ليبقى الصراع مفتوحا حتى الجولات الأخيرة.

اتحاد العاصمة يقترب من الحسم في المجموعة الأولى

في المجموعة الأولى واصل اتحاد العاصمة الجزائري تصدره للترتيب بعدما تعادل سلبيًا مع جوليبا المالي خارج أرضه ليرفع رصيده إلى 10 نقاط محافظًا على موقعه في القمة.

وحقق أولمبيك آسفي المغربي فوزا مهما على سان بيدرو الإيفواري بنتيجة 2-1 ليصل إلى 9 نقاط في المركز الثاني ويصبح قريبا من مرافقة اتحاد العاصمة إلى الدور المقبل بينما تضاءلت حظوظ سان بيدرو وجوليبا في المنافسة.

صراع مزدوج في المجموعة الثانية

شهدت المجموعة الثانية تنافسا مثيرا على الصدارة بعدما حقق الوداد المغربي فوزا ثمينا خارج ملعبه على مانيما يونيون الكونغولي بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده إلى 9 نقاط متساويًا مع مانيما في الصدارة.

وفي مباراة أخرى واصل عزام يونايتد التنزاني عروضه الجيدة وحقق فوزا مهما على نيروبي يونايتد الكيني بهدف دون مقابل ليصل إلى النقطة السادسة ويبقي آماله قائمة في خطف إحدى بطاقتي التأهل.

بلوزداد يؤكد الصدارة في المجموعة الثالثة

فرض شباب بلوزداد الجزائري نفسه بقوة في المجموعة الثالثة بعدما حقق فوزًا كبيرًا خارج أرضه على ستيلنبوش الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة ليصل إلى 9 نقاط ويتصدر المجموعة بثبات.

كما نجح أوتوهو الكونغولي في تحقيق فوز مهم على سنجيدا التنزاني بنتيجة 2-1 ليصعد إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط بينما تراجع سنجيدا وستيلنبوش إلى صراع مفتوح على أمل المنافسة في الجولتين القادمتين.

ملامح عامة بعد الجولة الرابعة

وأسفرت الجولة الرابعة عن مشهد تنافسي متوازن عكس ارتفاع نسق الصراع بين الأندية الطامحة لبلوغ الأدوار الإقصائية مع بروز واضح لفرق اقتربت من حسم التأهل مقابل اشتعال المنافسة في مجموعات أخرى حتى اللحظات الأخيرة.

وأكد الزمالك حضوره القاري بقوة بعدما نجح في اعتلاء صدارة المجموعة الرابعة عقب فوزه على المصري ليعزز حظوظه في التأهل ويمنح الكرة المصرية دفعة معنوية مهمة في البطولة في ظل استمرار الصراع الثلاثي داخل المجموعة نفسها.

وشهدت البطولة تقاربا لافتا في المستوى داخل عدد من المجموعات أبرزها المجموعة الثانية التي يتقاسم فيها الوداد المغربي ومانيما يونيون الصدارة ما يعكس صعوبة التكهن بهوية المتأهلين قبل الجولتين المتبقيتين ويفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة.

في المقابل خطت بعض الفرق خطوات ثابتة نحو الدور المقبل على رأسها اتحاد العاصمة الجزائري وشباب بلوزداد بعدما نجحا في فرض سيطرتهما على مجموعتيهما مستفيدين من عامل الخبرة والاستقرار الفني.

وعكست نتائج الجولة الرابعة أهمية التفاصيل الصغيرة في حسم المباريات سواء من حيث استغلال الفرص أو الصلابة الدفاعية وهو ما سيمنح الجولات المقبلة طابعا أكثر حذرا مع دخول البطولة مرحلة الحسابات الدقيقة وصراع النقاط حتى صافرة النهاية.