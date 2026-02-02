تامر عبد الحميد: تشكيل لجنة من الأموال العامة للتفتيش على مجلس الزمالك

كشف تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق عن تشكيل لجنة من الأموال العامة لتباشر عملها اليوم للتفتيش علي مجلس ادارة نادي الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"خااااص وحصري

بعد أدائها اليمين أمام المحامي العام الأول.. لجنة من الأموال العامة العليا تباشر عملها اليوم بنادي الزمالك للتفتيش علي مجلس إدارة الزمالك . بووووم".

اصطدم نادي الزمالك بعقوبة إدارية جديدة، بشأن لاعبه الفلسطيني عمر فرج، والذي كان قد عاد للفريق بعد انتهاء إعارته إلى ديجرفورس السويدي.



وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"كوارث جديدة يتحملها مجلس الإدارة في موضوع عمر فرج لو الكلام ده حقيقي و رسمي".

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الزمالك بسداد 1.1 ملين دولار تمثل مستحقات نادي آيك السويدي الذي كان قد انتقل منه اللاعب إلى القلعة البيضاء، مع إضافة فائدة 5% بداية من يوليو 2025.

ويعيش نادي الزمالك أزمة مالية حادة، بعد أن قرر الفلسطيني عمر فرج فسخ عقده مع الفريق من طرف واحد، بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية، حيث منح اللاعب النادي فرصة للسداد دون جدوى، وهو ما دفعه للتوجه نحو الدوري السويدي للانضمام إلى أحد الأندية هناك، بعدما سبق له اللعب في السويد.

بنتايج يحاول اللحاق بصلاح مصدق

شهد النادي حالة من الاستياء بعد أن هدد خمسة لاعبين بفسخ عقودهم، وإرسال إنذارات رسمية لاتحاد الكرة بسبب تأخر صرف الرواتب، وهم محمود بنتايج وعبد الحميد معالي والبرازيلي خوان الفينا وسيف الجزيري وعدي الدباغ، بينما يتصدر المغربي محمود بنتايج قائمة اللاعبين الغاضبين، مطالبًا بحل عاجل لأزمة المستحقات المالية.