قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تامر عبد الحميد: تشكيل لجنة من الأموال العامة للتفتيش على مجلس الزمالك

تشكيل لجنة من الأموال العامة للتفتيش داخل مجلس إدارة الزمالك
تشكيل لجنة من الأموال العامة للتفتيش داخل مجلس إدارة الزمالك
علا محمد

كشف تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق عن تشكيل لجنة من الأموال العامة لتباشر عملها اليوم للتفتيش علي مجلس ادارة نادي الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب.
وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"خااااص وحصري 
بعد  أدائها اليمين أمام المحامي العام الأول.. لجنة من الأموال العامة العليا  تباشر عملها اليوم بنادي الزمالك للتفتيش علي مجلس إدارة الزمالك . بووووم".

اصطدم نادي الزمالك بعقوبة إدارية جديدة، بشأن لاعبه الفلسطيني عمر فرج، والذي كان قد عاد للفريق بعد انتهاء إعارته إلى ديجرفورس السويدي.


وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"كوارث جديدة يتحملها مجلس الإدارة في موضوع عمر فرج لو الكلام ده حقيقي و رسمي".

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الزمالك بسداد 1.1 ملين دولار تمثل مستحقات نادي آيك السويدي الذي كان قد انتقل منه اللاعب إلى القلعة البيضاء، مع إضافة فائدة 5% بداية من يوليو 2025.

 ويعيش نادي الزمالك أزمة مالية حادة، بعد أن قرر الفلسطيني عمر فرج فسخ عقده مع الفريق من طرف واحد، بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية، حيث منح اللاعب النادي فرصة للسداد دون جدوى، وهو ما دفعه للتوجه نحو الدوري السويدي للانضمام إلى أحد الأندية هناك، بعدما سبق له اللعب في السويد.

بنتايج يحاول اللحاق بصلاح مصدق
شهد النادي حالة من الاستياء بعد أن هدد خمسة لاعبين بفسخ عقودهم، وإرسال إنذارات رسمية لاتحاد الكرة بسبب تأخر صرف الرواتب، وهم محمود بنتايج وعبد الحميد معالي والبرازيلي خوان الفينا وسيف الجزيري وعدي الدباغ، بينما يتصدر المغربي محمود بنتايج قائمة اللاعبين الغاضبين، مطالبًا بحل عاجل لأزمة المستحقات المالية.

نجم الزمالك السابق تشكيل لجنة من الأموال العامة مجلس ادارة نادي الزمالك مجلس ادارة نادي الزمالك الحالي حسين لبيب برئاسة حسين لبيب الزمالك تاخر عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الهلال

الهلال الأحمر: نقدم مزيدا من الخدمات الإغاثية لمصابي غزة

معبر رفح

قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر دخول مصر من معبر رفح للعلاج

معرض الكتاب

بعدما تخطى عدد الزائرين 4.5 مليون.. أسباب الإقبال الكبير على معرض الكتاب هذا العام

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد