الزمالك يقرر الإبقاء على سيف الجزيري حتى نهاية الموسم الجاري.. تفاصيل

كشف تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق عن قرار القلعة البيضاء ببقاء اللاعب سيف الجزيري حتى نهاية الموسم الجاري.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزمالك يقرر الابقاء على سيف الجزيري مهاجم الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وانتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الأربعاء على إستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان اللاعب عاد إلى القاهرة مؤخرًا قادمًا من تونس عقب حصوله على راحة لعدة أيام، بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في المغرب.

وشارك سيف الجزيري في الفقرة البدنية، بجانب مشاركته في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بصورة طبيعية.