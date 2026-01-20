تحركات عاجلة داخل القلعة البيضاء.. هل ينجح الزمالك في إنهاء أزمة عبد الحميد معالي؟

شهدت الساعات الماضية، تحركات مكثفة من جانب جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك في محاولة لاحتواء أزمة مالية جديدة تخص اللاعب عبد الحميد معالي وناديه السابق اتحاد طنجة المغربي ، وذلك ضمن جهود إدارة القلعة البيضاء لتقليص عدد قضايا إيقاف القيد المفروضة على النادي خلال الفترة الحالية.

وأجرى جون إدوارد سلسلة من الاتصالات المكثفة مع مسؤولي نادي اتحاد طنجة إلى جانب التواصل المباشر مع اللاعب عبد الحميد معالي بهدف إنهاء الخلاف المالي القائم والسعي للتوصل إلى حلول ودية ترضي جميع الأطراف وفي مقدمتها إمكانية تقسيط المستحقات المالية المتأخرة، بما يضمن غلق الملف بشكل نهائي دون تصعيد جديد على المستوى القانوني.

طنجة يشكو الزمالك في فيفا

وكان نادي اتحاد طنجة قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية في صفقة انتقال عبد الحميد معالي إلى الزمالك حيث كان الاتفاق ينص على سداد قيمة الصفقة على دفعتين إلا أن النادي المغربي لم يتلقَ أي دفعة حتى الآن.

فسخ تعاقد عبد الحميد معالي

وقام عبد الحميد معالي ، بفسخ تعاقده مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية بعد عدم حصوله على مستحقاته المالية ليعود مجددا إلى صفوف ناديه السابق اتحاد طنجة الذي انتقل منه إلى الزمالك وهو ما تسبب في فتح ملف قانوني جديد يضاف إلى سلسلة أزمات القيد التي يعاني منها النادي الأبيض.

وتسعى إدارة الزمالك في الوقت الحالي إلى إنهاء أكبر عدد ممكن من قضايا إيقاف القيد، في ظل وصول عدد الإيقافات إلى تسعة قرارات نتيجة أحكام وقضايا متعددة أبرزها القضايا الخاصة بالمدرب البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون والسويسري كريستيان جروس والتونسي فرجاني ساسي إلى جانب نادي شارلروا البلجيكي ونادي إستريلا أمادورا البرتغالي.

كما صدر مؤخرا حكم لصالح اللاعب السنغالي إبراهيم، دون صدور إعلان رسمي حتى الآن بشأن إيقاف القيد على خلفية هذه القضية في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات رسمية من جانب الجهات المختصة.