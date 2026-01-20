قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء أول يوم في شعبان للميت.. كلمات تثبته عند السؤال
اقتصادية قناة السويس توقع عقدًا مع "أوروجلو" التركية لإنشاء مصنع كرتون بـ 175 مليون دولار
رئيس الوزراء يهنئ هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتولي مهام منصبه
تحركات عاجلة داخل القلعة البيضاء.. هل ينجح الزمالك في إنهاء أزمة عبد الحميد معالي؟
ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى في البلاد وتعطيل العمل بجميع المصالح.. إيه السبب؟
الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الشتوية.. انخفاض ملحوظ في الحرارة وشبورة كثيفة صباحا
تصعيد استيطاني... الاحتلال يخطط لبناء 1400 وحدة في محيط مقر الأونروا
أراد قميصي..أيوبي يكشف لحظة طريفة مع شوبير قبل ركلة الترجيح أمام مصر
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يمتلك كل المقومات لجذب الاستثمارات وتعزيز نفوذه
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحركات عاجلة داخل القلعة البيضاء.. هل ينجح الزمالك في إنهاء أزمة عبد الحميد معالي؟

عبد الحميد معالي
عبد الحميد معالي
منتصر الرفاعي

شهدت الساعات الماضية، تحركات مكثفة من جانب جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك في محاولة لاحتواء أزمة مالية جديدة تخص اللاعب عبد الحميد معالي وناديه السابق اتحاد طنجة المغربي ، وذلك ضمن جهود إدارة القلعة البيضاء لتقليص عدد قضايا إيقاف القيد المفروضة على النادي خلال الفترة الحالية.

وأجرى جون إدوارد سلسلة من الاتصالات المكثفة مع مسؤولي نادي اتحاد طنجة إلى جانب التواصل المباشر مع اللاعب عبد الحميد معالي بهدف إنهاء الخلاف المالي القائم والسعي للتوصل إلى حلول ودية ترضي جميع الأطراف وفي مقدمتها إمكانية تقسيط المستحقات المالية المتأخرة، بما يضمن غلق الملف بشكل نهائي دون تصعيد جديد على المستوى القانوني.

طنجة يشكو الزمالك في فيفا
وكان نادي اتحاد طنجة قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية في صفقة انتقال عبد الحميد معالي إلى الزمالك حيث كان الاتفاق ينص على سداد قيمة الصفقة على دفعتين إلا أن النادي المغربي لم يتلقَ أي دفعة حتى الآن.

فسخ تعاقد عبد الحميد معالي 

وقام عبد الحميد معالي ، بفسخ تعاقده مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية بعد عدم حصوله على مستحقاته المالية ليعود مجددا إلى صفوف ناديه السابق اتحاد طنجة الذي انتقل منه إلى الزمالك وهو ما تسبب في فتح ملف قانوني جديد يضاف إلى سلسلة أزمات القيد التي يعاني منها النادي الأبيض.

وتسعى إدارة الزمالك في الوقت الحالي إلى إنهاء أكبر عدد ممكن من قضايا إيقاف القيد، في ظل وصول عدد الإيقافات إلى تسعة قرارات نتيجة أحكام وقضايا متعددة أبرزها القضايا الخاصة بالمدرب البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون والسويسري كريستيان جروس والتونسي فرجاني ساسي إلى جانب نادي شارلروا البلجيكي ونادي إستريلا أمادورا البرتغالي.

كما صدر مؤخرا حكم لصالح اللاعب السنغالي إبراهيم، دون صدور إعلان رسمي حتى الآن بشأن إيقاف القيد على خلفية هذه القضية في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات رسمية من جانب الجهات المختصة.

جون إدوارد نادي الزمالك عبد الحميد معالي اتحاد طنجة المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار: رقمنة 400 ترخيص حكومي ونستهدف دخول قائمة أفضل 20 دولة

وزير التموين

بروتوكول تعاون بين التموين والرقابة المالية لتطوير خدمات السجل التجاري للشركات

داكر عبد اللاة

الاستثمار العقاري: تمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء استثمار في الاقتصاد وحماية للمواطنين

بالصور

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد