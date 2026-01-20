قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
موعد عودة خماسي الزمالك الدولى للتدريبات استعدادا للمصري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عودة اللاعبين الدوليين للتدريبات الجماعية غدا الأربعاء، في إطار الاستعداد لمباراة المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني قرر منح الخماسي الدولي، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمد شحاتة راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة مساء الأحد الماضي بعد المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد بدأ المران مساء أمس، الإثنين، بفقرة بدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وخضع عمر جابر لاعب الزمالك لجلسة علاجية على هامش المران بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، والتي تعرض لها خلال مباراة زد في بطولة كأس عاصمة مصر.

كما أدى كل من عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم "إيشو" رباعي الفريق تدريبات تأهيلية  على هامش المران.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين يشكو نبيل عماد دونجا من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما يعاني أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة، ويشكو أحمد عبد الرحيم "إيشو" من إصابة بشد في العضلة الضامة.

وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الجوانب الخططية خلال المران.

وقام المدير الفني معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعات خلال المران، لخوض بعض الجوانب الفنية، وحرص معتمد جمال، ومساعده إبراهيم صلاح على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

