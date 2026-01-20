قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يواصل استعداداته اليوم لمواجهة المصري في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد بدأ المران مساء أمس، الإثنين، بفقرة بدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وخضع عمر جابر لاعب الزمالك لجلسة علاجية على هامش المران بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، والتي تعرض لها خلال مباراة زد في بطولة كأس عاصمة مصر.

كما أدى كل من عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم "إيشو" رباعي الفريق تدريبات تأهيلية  على هامش المران.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين يشكو نبيل عماد دونجا من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما يعاني أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة، ويشكو أحمد عبد الرحيم "إيشو" من إصابة بشد في العضلة الضامة.
وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الجوانب الخططية خلال المران.

وقام المدير الفني معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعات خلال المران، لخوض بعض الجوانب الفنية، وحرص معتمد جمال، ومساعده إبراهيم صلاح على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عودة اللاعبين الدوليين للتدريبات الجماعية غدا الأربعاء الموافق 21 يناير الجاري، في إطار الاستعداد لمباراة المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني قرر منح الخماسي الدولي، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمد شحاتة راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة مساء أول أمس، الأحد، بعد المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب.

