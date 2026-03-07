إبداع.. منى زكي تتغنى بأداء ريهام عبد الغفور في «حكاية نرجس»

أشادت الفنانة منى زكي بتألق الفنانة ريهام عبد الغفور في مسلسل “حكاية نرجس”، الذي يعرض في السباق الرمضاني.

وشاركت منى زكي ستوري عبر حسابها على “إنستجرام” قالت فيه: “مفيش كده.. إيه يا شيخة بصوت أستاذ سعيد صالح الله يرحمه.. إبدااع”.

واحتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بانتهاء تصوير مسلسلها “حكاية نرجس”، الذى يعرض حاليا فى السباق الرمضاني.

أبطال مسلسل “حكاية نرجس”

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ، كل من حمزة العيلي، وتامر نبيل، وسماح أنور، ودنيا ماهر، وبسنت أبو باشا، وأحمد عزمي، والمسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الإنجاب، حيث يلقي العمل الضوء على التعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل “حكاية نرجس” يطرح عبر منصتي شاهد وwatch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و45 دقيقة على قناة الحياة، بالإضافة إلى القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.