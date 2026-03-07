قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
فن وثقافة

إبداع.. منى زكي تتغنى بأداء ريهام عبد الغفور في «حكاية نرجس»

منى زكي
منى زكي
سارة عبد الله

أشادت الفنانة منى زكي بتألق الفنانة ريهام عبد الغفور في مسلسل “حكاية نرجس”، الذي يعرض في السباق الرمضاني.

وشاركت منى زكي ستوري عبر حسابها على “إنستجرام” قالت فيه: “مفيش كده.. إيه يا شيخة بصوت أستاذ سعيد صالح الله يرحمه.. إبدااع”.

واحتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بانتهاء تصوير مسلسلها “حكاية نرجس”، الذى يعرض حاليا فى السباق الرمضاني. 

 

أبطال مسلسل “حكاية نرجس”

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ، كل من حمزة العيلي، وتامر نبيل، وسماح أنور، ودنيا ماهر، وبسنت أبو باشا، وأحمد عزمي، والمسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الإنجاب، حيث يلقي العمل الضوء على التعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل “حكاية نرجس”  يطرح عبر  منصتي شاهد وwatch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و45 دقيقة على قناة الحياة، بالإضافة إلى القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.

ريهام عبد الغفور منى زكي "حكاية نرجس"

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

