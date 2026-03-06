ميمي جمال : أتمنى تقديم أوسكار لمنى زكي.. أكثر الفنانات موهبة في جيلها

علقت الفنانة ميمي جمال على تصريحها السابق، : "أتمنى تقديم أوسكار للفنانة منى زكي"، مؤكدة أن منى زكي واحدة من أكثر الفنانات موهبة في جيلها، قائلة: "هي موهوبة جدًا، والفيلم الأخير الذي قدمته عن أم كلثوم أثبت قدراتها، رغم الآراء المختلفة حوله، لكنها كفنانة من أفضل البنات في جيلها".

وأضافت ميمى جمال خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، : "منى مركزة جدًا في كل عمل جديد تقوم به، وتجتهد بشكل كبير، كل دور تؤديه يكون مدروسًا بعناية، وهذا ما يجعلها نموذجًا للفنانة المتميزة في الوسط الفني".

وأشارت إلى أن تقدير الأعمال الفنية المميزة يجب أن يوازي جهود الفنانين، موضحة أن منى زكي تستحق كل التقدير والجوائز على موهبتها وعملها الدؤوب، قائلة: "منى زكي.. موهبة كبيرة جدًا وفنانة ممتازة ولديها القدرة على الظهور ف أدوار مختلفة بشكل جيد جدًا".