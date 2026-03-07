مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "حكاية النرجس" والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل حكاية نرجس الحلقة 3، بطولة النجمة ريهام عبد الغفور ضمن مسلسلات رمضان 2026، على قناة DMC و DMC دراما، وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية

مواعيد عرض “حكاية نرجس” والإعادة

بينما يعرض مسلسل حكاية نرجس على قناة DMC في تمام الساعة 11 مساء والإعادة في تمام الساعة 9 صباحاً، كما يعرض على قناة الحياة تمام الساعة 9:45 مساءً ⁠مع إعادة العرض الساعة 4:15 مساءً و1:30 صباحًا، ويعرض على منصة Watch it في تمام الساعة 7:15 مساء.

أبطال مسلسل حكاية نرجس

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ، كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي، والمسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.