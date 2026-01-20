الزمالك يصرف جزءًا من مستحقات لاعبيه قبل مواجهة المصري



قال الإعلامي محمد طارق أضا، إن مجلس إدارة نادي الزمالك قام بتجميع نحو 40 مليون جنيه لصرف جزء من مستحقات لاعبي الفرق الرياضية خلال الساعات الماضية.

وأوضح أضا خلال برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إدارة الزمالك قررت صرف جزء آخر من المستحقات خلال الشهر المقبل، في إطار سعيها لرفع الروح المعنوية للاعبين، وتوفير حالة من الاستقرار داخل الفريق خلال الفترة الحالية.

وتابع أن قرار صرف المستحقات في توقيت مهم، يأتي قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الزمالك مع المصري البورسعيدي، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

