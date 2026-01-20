قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوروبا تخطط لإطلاق الأقمار الصناعية بصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام
صعود أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026 في مصر
شروط استخراج قيد عائلي عبر الإنترنت
إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي في 8 محافظات ..اليوم
لتحقيق أرباح مالية.. تفاصيل حبس راقصة بتهمة نشر فيديو خادش للحياء
دعوات ومشاورات.. هل تعود الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لإزالة التوتر؟
لمنع الفوضى.. القوات السورية تكثف انتشارها الأمني في محيط سجن الأقطان
أحرقوا علم أمريكا.. مظاهرات في سويسرا ضد المنتدى الاقتصادي العالمي ومشاركة ترامب
أضا ينتقد واقعة فوطة ميندي: مشهد سحل حارس السنغال كارثة
مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة
هل تثبت جريمة السرقة بشهادة رجل وامرأة؟.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح
رياضة

الزمالك يصرف جزءًا من مستحقات لاعبيه قبل مواجهة المصري

قال الإعلامي محمد طارق أضا، إن مجلس إدارة نادي الزمالك قام بتجميع نحو 40 مليون جنيه لصرف جزء من مستحقات لاعبي الفرق الرياضية خلال الساعات الماضية.

وأوضح أضا خلال برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إدارة الزمالك قررت صرف جزء آخر من المستحقات خلال الشهر المقبل، في إطار سعيها لرفع الروح المعنوية للاعبين، وتوفير حالة من الاستقرار داخل الفريق خلال الفترة الحالية.

وتابع أن قرار صرف المستحقات في توقيت مهم، يأتي قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الزمالك مع المصري البورسعيدي، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

