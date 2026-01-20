شبانة يهاجم صفقات الأهلي والزمالك: لا تخطيط ولا سوبر ستار

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نهائي أي بطولة كبرى يجب أن يكون بمثابة كرنفال كروي واحتفال جماهيري، إلا أن نهائي بطولة أمم إفريقيا الذي أُقيم أمس جاء مخيبًا للآمال على جميع المستويات.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc": "نهائي أي بطولة بيكون كرنفال واحتفال، لكن اللي شوفناه في نهائي أمم إفريقيا كان كل شيء فيه سيئ".

وتطرق شبانة إلى ملف صفقات النادي الأهلي، مؤكدًا أن سيراميكا كليوباترا أعلن إعارة اللاعب مروان عثمان إلى الأهلي، في الوقت الذي لم يصدر فيه إعلان رسمي من القلعة الحمراء حتى الآن، معتبرًا أن الصفقة لا ترقى لتعويض رحيل وسام أبو علي.

وأوضح أن مروان عثمان تم التعاقد معه ليكون "بديل البديل"، خاصة أن أرقامه متواضعة ولم يسجل سوى 7 أهداف خلال مسيرته، مشيرًا إلى أن النقطة الإيجابية الوحيدة هي انضمامه سابقًا لمنتخب مصر والمشاركة في مباراة ودية، ما قد يجعله مشروع لاعب جيد في المستقبل.

كما أشار إلى أن الأهلي ضم أحمد عيد لاعب المصري، في الوقت الذي يستعد فيه الزمالك لبيع حسام عبدالمجيد من أجل سداد مستحقات اللاعبين، حتى تستقر الأوضاع داخل النادي.

وانتقد شبانة سياسة التعاقدات، كاشفًا أن جون إدوارد كان يرغب في ضم غنام محمد لاعب مودرن سبورت، ومودي ناصر لاعب إنبي، معتبرًا أن هذه النوعية من اللاعبين لا تليق بالأهلي أو الزمالك، قائلًا: "أي لاعب ينضم للأهلي أو الزمالك لازم يكون سوبر ستار، مش أنصاف لاعبين".

وأكد أن الزمالك لم يبرم أي صفقات حتى الآن، ولن يتعاقد مع مدير فني جديد إلا في حالة بيع حسام عبدالمجيد، وسط أحاديث عن إمكانية أن يكون رحيل اللاعب "كوبري" للانتقال إلى الأهلي.

وفي سياق آخر، أوضح شبانة أن سيراميكا كليوباترا عزز صفوفه بضم محمد عبدالله وعمر كمال عبد الواحد من الأهلي، في إطار سعيه للمنافسة بقوة على لقب الدوري المصري.

وتحدث عن رحيل اللاعب جراديشار على سبيل الإعارة إلى المجر، مع تحمل الأهلي جزءًا من راتب اللاعب، منتقدًا هذه الخطوة في ظل حاجة الفريق لتدعيمات قوية.

واختتم شبانة تصريحاته بالهجوم على لجنة التخطيط بالأهلي، بسبب سعيها للتعاقد مع لاعب كونغولي يُدعى كيفين مونزيالو، مؤكدًا أن سيد عبدالحفيظ سافر إلى هولندا لمشاهدته، واصفًا اللاعب بأنه أقل من مستوى لاعبي الدوري المصري، ولم يسجل سوى 20 هدفًا خلال 5 سنوات

متسائلًا: "هل الأهلي مش عارف يتعاقد مع مهاجم حقيقي واحنا داخلين على 20 يناير؟ واضح إن مفيش تخطيط".