قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبهه بالتيس المربوط في عربة.. زعيم كوريا الشمالية يقيل نائب رئيس الوزراء
أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان 2026.. لا تحرم نفسك من الثواب
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية
سوريا.. القبض على 90 من تنظيم داعش الفارين من سجن الشدادي
فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج
خالد الغندور يوجه رسالة للمغرب: أتمنى ألا تفرق الكرة الشعوب العربية
البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار
دعاء أول يوم في شعبان يفرج الله كل همومك.. ردّده بقلب خاشع
السلاح الصامت.. 3 أطفال أشقاء و3 من أولاد خالتهم وابن الجيران يصارعون الموت
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني ويبثون لقطات مؤيدة لبهلوي
الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة يهاجم صفقات الأهلي والزمالك: لا تخطيط ولا سوبر ستار

أمم إفريقيا
أمم إفريقيا
رباب الهواري

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نهائي أي بطولة كبرى يجب أن يكون بمثابة كرنفال كروي واحتفال جماهيري، إلا أن نهائي بطولة أمم إفريقيا الذي أُقيم أمس جاء مخيبًا للآمال على جميع المستويات.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc": "نهائي أي بطولة بيكون كرنفال واحتفال، لكن اللي شوفناه في نهائي أمم إفريقيا كان كل شيء فيه سيئ".

وتطرق شبانة إلى ملف صفقات النادي الأهلي، مؤكدًا أن سيراميكا كليوباترا أعلن إعارة اللاعب مروان عثمان إلى الأهلي، في الوقت الذي لم يصدر فيه إعلان رسمي من القلعة الحمراء حتى الآن، معتبرًا أن الصفقة لا ترقى لتعويض رحيل وسام أبو علي.

وأوضح أن مروان عثمان تم التعاقد معه ليكون "بديل البديل"، خاصة أن أرقامه متواضعة ولم يسجل سوى 7 أهداف خلال مسيرته، مشيرًا إلى أن النقطة الإيجابية الوحيدة هي انضمامه سابقًا لمنتخب مصر والمشاركة في مباراة ودية، ما قد يجعله مشروع لاعب جيد في المستقبل.

كما أشار إلى أن الأهلي ضم أحمد عيد لاعب المصري، في الوقت الذي يستعد فيه الزمالك لبيع حسام عبدالمجيد من أجل سداد مستحقات اللاعبين، حتى تستقر الأوضاع داخل النادي.

وانتقد شبانة سياسة التعاقدات، كاشفًا أن جون إدوارد كان يرغب في ضم غنام محمد لاعب مودرن سبورت، ومودي ناصر لاعب إنبي، معتبرًا أن هذه النوعية من اللاعبين لا تليق بالأهلي أو الزمالك، قائلًا: "أي لاعب ينضم للأهلي أو الزمالك لازم يكون سوبر ستار، مش أنصاف لاعبين".

وأكد أن الزمالك لم يبرم أي صفقات حتى الآن، ولن يتعاقد مع مدير فني جديد إلا في حالة بيع حسام عبدالمجيد، وسط أحاديث عن إمكانية أن يكون رحيل اللاعب "كوبري" للانتقال إلى الأهلي.

وفي سياق آخر، أوضح شبانة أن سيراميكا كليوباترا عزز صفوفه بضم محمد عبدالله وعمر كمال عبد الواحد من الأهلي، في إطار سعيه للمنافسة بقوة على لقب الدوري المصري.

وتحدث عن رحيل اللاعب جراديشار على سبيل الإعارة إلى المجر، مع تحمل الأهلي جزءًا من راتب اللاعب، منتقدًا هذه الخطوة في ظل حاجة الفريق لتدعيمات قوية.

واختتم شبانة تصريحاته بالهجوم على لجنة التخطيط بالأهلي، بسبب سعيها للتعاقد مع لاعب كونغولي يُدعى كيفين مونزيالو، مؤكدًا أن سيد عبدالحفيظ سافر إلى هولندا لمشاهدته، واصفًا اللاعب بأنه أقل من مستوى لاعبي الدوري المصري، ولم يسجل سوى 20 هدفًا خلال 5 سنوات

متسائلًا: "هل الأهلي مش عارف يتعاقد مع مهاجم حقيقي واحنا داخلين على 20 يناير؟ واضح إن مفيش تخطيط".

منتخب مصر كأس الامم الافريقية منتخب السنغال منتخب المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

ترشيحاتنا

أمم إفريقيا

شبانة يهاجم صفقات الأهلي والزمالك: لا تخطيط ولا سوبر ستار

برايتون وبورنموث

تعادل مثير بين برايتون وبورنموث في الدوري الإنجليزي

إلتشي وإشبيلية

تعادل مثير بين إلتشي وإشبيلية في الدوري الإسباني

بالصور

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد