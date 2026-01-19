ثنائي مصري الأبرز.. التشكيل الأفضل في بطولة أمم إفريقيا 2025

كشف موقع «سوفا سكور» الإحصائي عن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي توج بلقبها المنتخب السنغالي بعد الفوز على المغرب بهدف دون رد في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

واعتمد الموقع في اختيار التشكيل المثالي على أعلى التقييمات الفردية للاعبين طوال مباريات البطولة، التي شهدت سيطرة واضحة للاعبي السنغال بوجود أربعة أسماء ضمن التشكيل، مقابل لاعبين مصريين هما محمد صلاح ورامي ربيعة، ومثلهم من كوت ديفوار ونيجيريا، بالإضافة إلى لاعب وحيد من المغرب، نصير مزراوي.

ورغم تألقهما، غاب النجم السنغالي ساديو ماني، أفضل لاعب في البطولة، عن التشكيل المثالي، إلى جانب براهيما دياز، هداف البطولة، بسبب التقييم الرقمي الذي وضع اللاعب النيجيري أديمولا لوكمان في صدارة أعلى اللاعبين تقييمًا.

التشكيل المثالي لكأس الأمم الأفريقية 2025 حسب «سوفا سكور»:

حارس المرمى: إدوارد ميندي (السنغال)

إدوارد ميندي (السنغال) خط الدفاع: كريبين دياتا (السنغال)، كالفين باسي (نيجيريا)، رامي ربيعة (مصر)، نصير مزراوي (المغرب)

كريبين دياتا (السنغال)، كالفين باسي (نيجيريا)، رامي ربيعة (مصر)، نصير مزراوي (المغرب) خط الوسط: أماد ديالو (كوت ديفوار)، إدريسا جانا جاي (السنغال)، باب جاي (السنغال)، ديوماند يان (كوت ديفوار)

أماد ديالو (كوت ديفوار)، إدريسا جانا جاي (السنغال)، باب جاي (السنغال)، ديوماند يان (كوت ديفوار) خط الهجوم: محمد صلاح (مصر)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)

وفي ختام البطولة، توج منتخب السنغال بطلاً لكأس الأمم الأفريقية 2025 بعد هدف بابا جاي الذي حسم اللقاء في الأشواط الإضافية، ليضيف اللقب القاري إلى سجله ويختم نسخة البطولة بإثارة كبيرة.