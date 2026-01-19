قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنكروا في زي منقبات| شاهد على واقعة بولاق الدكرور: الجناة دخلوا الشقة بحجة الجيرة قبل قتل السيدة وتقييد ابنتها
قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر
دياب اللوح يبحث مع نظيره البريطاني تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
رئيس أركان جيش الاحتلال: مستعدون لتفعيل قدرة هجومية غير مسبوقة ضد أي محاولة للمساس بأمن إسرائيل
أول رد فعل من كاف عقب أحداث نهائي أمم أفريقيا .. ماذا قال؟
ابنة الشيخ المنشاوي تناشد وزارة الأوقاف: توجد 3 مصاحف لوالدي أتمنى إخراجها لجمهوره
خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
رياضة

غيابات بالجملة.. ريال مدريد يعلن قائمة لاعبيه لمواجهة موناكو في أبطال أوروبا

مجدي سلامة

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة موناكو، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب عدة لاعبيه على رأسهم أنطونيو روديجير ورودريجو جوس.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – فران جونزاليس – أندري لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال – دافيد ألابا – راؤول أسينسيو – فران جارسيا – دين هويسن

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – جود بيلينجهام – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – أردا جولر – داني سيبايوس – بول فورتوني – داني ميسونيرو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – جونزالو جارسيا – فرانكو ماستانتونو

