غيابات بالجملة.. ريال مدريد يعلن قائمة لاعبيه لمواجهة موناكو في أبطال أوروبا

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة موناكو، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب عدة لاعبيه على رأسهم أنطونيو روديجير ورودريجو جوس.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – فران جونزاليس – أندري لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال – دافيد ألابا – راؤول أسينسيو – فران جارسيا – دين هويسن

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – جود بيلينجهام – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – أردا جولر – داني سيبايوس – بول فورتوني – داني ميسونيرو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – جونزالو جارسيا – فرانكو ماستانتونو