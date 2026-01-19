قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا تضع برشلونة أمام قاهر ريال مدريد

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، التي أُجريت مساء الإثنين، عن مواجهات قوية سترسم ملامح الطريق نحو النهائي المنتظر على ملعب «لا كارتوخا» بمدينة إشبيلية، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد المباراة الرسمي.

وشهدت القرعة غياب ريال مدريد عن هذا الدور، بعد خروجه المفاجئ من ثمن النهائي، إثر خسارته القاتلة في الدقائق الأخيرة أمام ألباسيتي، ممثل دوري الدرجة الثانية، الذي واصل كتابة واحدة من أبرز مفاجآت النسخة الحالية للبطولة.

وجاء ألباسيتي في مواجهة صعبة جديدة، بعدما أوقعته القرعة أمام برشلونة، حيث يستضيف الفريق الكتالوني على ملعبه، في لقاء يحمل تحديًا كبيرًا لمفاجأة البطولة أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

وأسفرت القرعة أيضًا عن ديربي باسكي خالص، يجمع ديبورتيفو ألافيس وريال سوسيداد على ملعب مينديزوروزا، في مواجهة مرتقبة بين فريقين يسعيان لبلوغ نصف النهائي وسط طموحات جماهيرية كبيرة.

وفي صدام كلاسيكي لا يقل قوة، يستقبل فالنسيا نظيره أتلتيك بلباو على ملعب ميستايا، في مباراة تحمل تاريخًا عريقًا بين فريقين يعدان من أكثر الأندية حضورًا وتأثيرًا في بطولة كأس الملك.

أما المواجهة الرابعة، ستجمع ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد على ملعب «لا كارتوخا»، في لقاء منتظر بين طموحات الفريق الأندلسي وخبرة الروخيبلانكوس في مثل هذه الأدوار الإقصائية.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من الثلاثاء 3 فبراير وحتى الخميس 5 فبراير، على أن تُجرى قرعة الدور نصف النهائي يوم الجمعة 6 فبراير، حيث يُستكمل هذا الدور بنفس النظام.