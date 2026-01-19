قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط أمطار غزيرة.. «زاد العزة» 119 تحمل 233 ألف سلة غذائية و 18 ألف بطانية لغزة
أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم
إدوارد ميندي | حارس القلوب والكرات على شباكه .. وصانع المجد للسنغال
رئيس الوزراء يبحث خطط تطوير شركات السكر وتعزيز استدامة السلع الاستراتيجية
البديل الآمن .. أسعار الفضة محليًا وعالميًا اليوم الاثنين 19 يناير
الرئيس السيسي للعلماء : ركزّوا على مواجهة الأفكار المتطرفة في وسائل التواصل الاجتماعي
يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا تضع برشلونة أمام قاهر ريال مدريد

برشلونة
برشلونة
إسراء أشرف

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، التي أُجريت مساء الإثنين، عن مواجهات قوية سترسم ملامح الطريق نحو النهائي المنتظر على ملعب «لا كارتوخا» بمدينة إشبيلية، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد المباراة الرسمي.

وشهدت القرعة غياب ريال مدريد عن هذا الدور، بعد خروجه المفاجئ من ثمن النهائي، إثر خسارته القاتلة في الدقائق الأخيرة أمام ألباسيتي، ممثل دوري الدرجة الثانية، الذي واصل كتابة واحدة من أبرز مفاجآت النسخة الحالية للبطولة.

وجاء ألباسيتي في مواجهة صعبة جديدة، بعدما أوقعته القرعة أمام برشلونة، حيث يستضيف الفريق الكتالوني على ملعبه، في لقاء يحمل تحديًا كبيرًا لمفاجأة البطولة أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

وأسفرت القرعة أيضًا عن ديربي باسكي خالص، يجمع ديبورتيفو ألافيس وريال سوسيداد على ملعب مينديزوروزا، في مواجهة مرتقبة بين فريقين يسعيان لبلوغ نصف النهائي وسط طموحات جماهيرية كبيرة.

وفي صدام كلاسيكي لا يقل قوة، يستقبل فالنسيا نظيره أتلتيك بلباو على ملعب ميستايا، في مباراة تحمل تاريخًا عريقًا بين فريقين يعدان من أكثر الأندية حضورًا وتأثيرًا في بطولة كأس الملك.

أما المواجهة الرابعة، ستجمع ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد على ملعب «لا كارتوخا»، في لقاء منتظر بين طموحات الفريق الأندلسي وخبرة الروخيبلانكوس في مثل هذه الأدوار الإقصائية.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من الثلاثاء 3 فبراير وحتى الخميس 5 فبراير، على أن تُجرى قرعة الدور نصف النهائي يوم الجمعة 6 فبراير، حيث يُستكمل هذا الدور بنفس النظام.

قرعة كأس ملك إسبانيا كأس ملك إسبانيا برشلونة ألباسيتي كأس الملك

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
