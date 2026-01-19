قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
فيرنانديز تحت المجهر .. صفقة قد تغير خريطة الوسط في أوروبا .. تشيلسي ينتظر المقابل المناسب .. وريال مدريد يترقب

إنزو فيرنانديز
إنزو فيرنانديز

تلقى نادي ريال مدريد دفعة معنوية قوية في سوق الانتقالات بعدما كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مرونة غير متوقعة في موقف نادي تشيلسي بشأن مستقبل نجمه الأرجنتيني إنزو فيرنانديز أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب ما أورده موقع TEAMtalk البريطاني فإن إدارة تشيلسي لم تعد تضع إنزو فيرنانديز ضمن قائمة غير القابلين للبيع وأبدت استعدادها للنظر في العروض المقدمة للاعب عقب نهاية الموسم الحالي شريطة الحصول على مقابل مالي يتناسب مع قيمته الفنية والاستثمارية.

اهتمام مدريدي قديم 

يضع ريال مدريد الذي يعاني منذ فترة من نقص واضح في مركز لاعب الارتكاز وصانع الإيقاع إنزو فيرنانديز ضمن أولوياته لتعزيز خط الوسط خاصة في ظل عدم نجاح النادي في التعاقد مع بدائل بنفس الجودة خلال الفترات الماضية.

وأكد دين جونز خبير الانتقالات في  TEAMtalk أن مسؤولي ريال مدريد تلقوا مؤشرات إيجابية تفيد بأن تشيلسي قد يفتح باب التفاوض في حال وصول عرض قوي مشيرًا إلى أن النادي الملكي يرى في النجم الأرجنتيني حلًا مثاليًا لمشكلات التوازن والسيطرة في وسط الملعب.

ويأتي اهتمام ريال مدريد بضم إنزو في سياق محاولات الإدارة لتدارك ما تعتبره إخفاقًا استراتيجيًا في ملف التعاقد مع لاعب محور دفاعي خلال المواسم الأخيرة وعلى رأسها فشل صفقة الإسباني مارتن زوبيميندي الذي انتقل لاحقًا إلى أرسنال بعد انتظار عرض رسمي من النادي الملكي لم يصل.

وكشفت تقارير إسبانية سابقة أن تشابي ألونسو المدرب السابق لريال مدريد كان غاضبًا من عدم حسم صفقة زوبيميندي مؤكدًا أن الفريق كان بحاجة ماسة للاعب يمنح الخط الخلفي الصلابة والاستقرار وهو ما تسعى الإدارة حاليًا لتعويضه من خلال خيارات بديلة أبرزها إنزو فيرنانديز.

كلمة السر في الصفقة

رغم المرونة النسبية في موقف تشيلسي يبقى العامل المالي هو التحدي الأكبر أمام إتمام الصفقة فقد تعاقد البلوز مع إنزو في فبراير 2023 قادمًا من بنفيكا البرتغالي في صفقة قياسية تجاوزت 106 ملايين جنيه إسترليني ما يجعل النادي اللندني متمسكا بالحصول على رقم قريب من تلك القيمة في حال التخلي عنه.

وتؤكد مصادر TEAMtalk أن تشيلسي لن يوافق على رحيل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلا مقابل عرض ضخم خاصة في ظل رغبة الإدارة في تحقيق توازن مالي وإعادة هيكلة قائمة الفريق خلال السنوات المقبلة.

ومنذ وصوله إلى ملعب ستامفورد بريدج فرض إنزو فيرنانديز نفسه كعنصر لا غنى عنه في تشكيل تشيلسي بفضل قدرته على التحكم في إيقاع اللعب ودقته في التمرير إضافة إلى أدواره الدفاعية والهجومية المتوازنة.

ويمتلك اللاعب سجلا دوليا كبيرا بعدما تُوج مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 ثم أضاف لقب كوبا أمريكا 2024 ما عزز من مكانته كأحد أفضل لاعبي الوسط في العالم ورفع من قيمته السوقية بشكل ملحوظ.

ريال مدريد يترقب اللحظة المناسبة

في المقابل يراقب ريال مدريد تطورات الملف بهدوء مع قناعة داخل أروقة سانتياجو برنابيو بأن إنزو فيرنانديز يمتلك المواصفات المثالية للاعب الوسط القادر على قيادة الجيل الجديد للفريق والتحكم في نسق المباريات الكبرى محليًا وأوروبيًا.

إنزو فيرنانديز الكرة الأوروبية

