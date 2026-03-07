رئيس مدينة مرسى مطروح: استمرار الحملات على المحال وتحرير محاضر للمخالفين

أعلن ناصر النجار، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن استمرار الحملات المكبرة على المحال التجارية لمراجعة التراخيص.

وقال النجار إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بشأن توفيق أوضاع المحال التجارية طبقا لقانون المحال العامة 154 لسنة 2019.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن الحملة المكبرة قامت بمراجعة رخص المحال التجارية ، لتوفيق أوضاع المحلات.

وأكد “النجار” أن الحملة المكبرة فحصت مستندات رخص المحال التجارية، وقامت بتوجيه إنذارات للمحال، المخالفة لممارسة النشاط والعمل دون تراخيص أو السير في فتح ملف أو تجديد تراخيص المحال من خلال الحملة المكبرة، برئاسة رامي رضا، مدير مركز إصدار تراخيص المحال وفريق عمل المركز بمدينة مرسى مطروح.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أن الحملة تهدف إلى تعريف المواطنين وأصحاب المحال بمميزات القانون الجديد لترخيص المحال (رقم 154 لسنة 2019)، والذي أدى إلى تبسيط الإجراءات وتقليل المدة الزمنية لاستخراج التراخيص، من خلال دمج الجهات المعنية في منظومة واحدة بالمركز التكنولوجي، مؤكدا استمرار المتابعة الدورية لتراخيص المحال في شوارع وميادين المركز.

وأهاب رئيس مدينة مرسى مطروح بأصحاب المحال التجارية سرعة التقديم على ترخيص المحال التجارية من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والمستندات المطلوبة للتراخيص وهي: "صورة العقد مع الاطلاع على الأصل - صورة بطاقة الرقم القومى - كروكى للموقع - صورة من السجل التجارى إن وجد - صورة من البطاقة الضريبية إن وجد - رسم هندسى للمحل - تقرير هندسى للمحل".