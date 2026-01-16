عودة مبابي وغياب رودريجو.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي، في إطار منافسات الجولة 20 ببطولة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة كيليان مبابي بينما غاب رودريجو جوس.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري

خط الدفاع: داني كارفخال، ديفيد ألابا، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، ديان هويسين، دافيد خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، جونزالو جارسيا، فرانكو ماستانتونو.