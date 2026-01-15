قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

عاشت جماهير ريال مدريد ليلة قاسية، بعد خروج الفريق من بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الـ16، عقب الخسارة المفاجئة أمام ألباسيتي، أحد أندية الدرجة الثانية، بنتيجة 3-2. 

نتيجة لم تكن متوقعة على الإطلاق، خاصة في ظل الفوارق الكبيرة بين الفريقين من حيث التاريخ والإمكانات والأسماء.

ألباسيتي يفجر المفاجأة

دخل ألباسيتي اللقاء بروح قتالية عالية ورغبة واضحة في صناعة التاريخ، ونجح في استغلال الأخطاء الدفاعية لريال مدريد، ليحقق فوزًا تاريخيًا سيبقى محفورًا في ذاكرة جماهيره. 

الفريق قدم مباراة كبيرة على المستويين الفني والبدني، ونجح في فرض أسلوبه في فترات عديدة من اللقاء، مستغلًا تراجع أداء لاعبي الملكي.

ريال مدريد بلا أنياب

على الجانب الآخر، ظهر ريال مدريد بصورة باهتة، حيث عانى من غياب التركيز وسوء التنظيم الدفاعي، إلى جانب إهدار العديد من الفرص السهلة أمام المرمى. ورغم محاولات العودة في النتيجة، فإن الفريق فشل في قلب الموازين، ليودّع البطولة مبكرًا وبشكل صادم.


 

بداية غير موفقة لأربيلوا

شهدت المباراة الظهور الأول للمدرب أربيلوا على رأس القيادة الفنية لريال مدريد، إلا أن البداية جاءت مخيبة للآمال. المدرب الشاب لم يتمكن من ترك بصمته سريعًا، واصطدم بواقع صعب وضغوط كبيرة، خاصة أن الخروج جاء في أول اختبار رسمي له مع الفريق.


 

خيبة أمل وضغوط متزايدة

هذا الخروج المبكر زاد من حالة الغضب داخل أوساط الجماهير المدريدية، التي كانت تأمل في المنافسة على لقب كأس الملك. ومع توديع البطولة، تتزايد الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني، في انتظار رد فعل قوي في البطولات المقبلة.


 

نهاية مؤلمة وبداية أسئلة كثيرة

وداع ريال مدريد لكأس الملك بهذه الطريقة فتح باب التساؤلات حول مستوى الفريق واستقراره الفني، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تصحيح المسار، أم استمرار نزيف النتائج في واحدة من أصعب الفترات التي يمر بها النادي.


 

ريال مدريد اخبار الرياضة كأس ملك أسبانيا كورة عالمية

