شوط أول إيجابي بين ريال مدريد وألباسيتي بكأس ملك إسبانيا

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وألباسيتي، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار دور الـ 16 ببطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاء هدف ألباسيتي عن طريق اللاعب جاني فيلار في الدقيقة 42، فيما تعادل ريال مدريد عن طريق فرانكو ماستانتونو في الدقيقة 45+3.

تشكيل ريال مدريد

لونين - ديفيد خيمينيز، أسينسيو، هويسين، فران جارسيا - فالفيردي، تشيستيرو، أردا جولر - ماستانتونو، جونزالو، فينيسيو.

يُذكر أن هذه هي المباراة الأولى لألفارو أربيلوا، في تدريب ريال مدريد خلفًا لتشابي ألونسو.