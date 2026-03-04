رئيس جامعة القاهرة ينعى أحمد درويش أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، الدكتور أحمد درويش، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم، وعضو مجلس الجامعة والذي وافته المنيه بعد مسيرة علمية ومهنية متميزة حافلة بالعطاء والانجاز.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، وللمجتمع الأكاديمي، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن الفقيد كان أحد أعلام كلية دار العلوم، وصاحب إسهامات راسخة في مجالي البلاغة العربية والنقد الأدبي المقارن، حيث أثرى المكتبة العربية بعدد من المؤلفات والبحوث العلمية المتميزة، وأسهم في تخريج أجيال من الباحثين الذين تتلمذوا على يديه ونهلوا من علمه الغزير وفكره المستنير.

وحصل الراحل الدكتور أحمد درويش، على دكتوراه الآداب والعلوم الإنسانية تخصص نقد أدبى وأدب مقارن من جامعة السوربون بباريس عام 1982 ، وشغل العديد من المناصب حيث عمل أستاذًا للبلاغة والنقد الأدبي المقارن بكلية دار العلوم عام 1993، وتولى عمادة كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس من عام 1996 إلى 1999، ومستشار رئاسة الجامعة ذاتها لشؤون الثقافية والإعلامية بدرجة عميد حتى عام 2001 ، كما شغل منصب وكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 2004.

كما فاز الراحل الدكتور أحمد درويش بالعديد من الجوائز من بينها: جائزة النيل في الآداب لعام 2025، و جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2008، ودرع جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1999، ودرع جامعة إشبيلية في إسبانيا, ودرع جامعة السلطان قابوس, ووسام مؤسسة البابطين الثقافية في الكويت عام 2001، وجائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر عام 1964.

رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن علمه وعطائه خير الجزاء.