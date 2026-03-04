الصحة تستعرض إنجازات عمليات الدم.. خطوات حاسمة نحو الاكتفاء الذاتي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أبرز إنجازات الإدارة المركزية لعمليات الدم خلال شهر يناير 2026، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان لتعزيز مأمونية وسلامة الدم ومشتقاته، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توحيد السياسات وضمان جودة الخدمات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الجهود شملت زيارات ميدانية مكثفة لمتابعة تفعيل السياسات وتقييم الاحتياجات الفنية، شملت معهد الكبد الجديد بالجيزة، ومستشفيات حميات المنيا والكبد بملوى، ومستشفى الصدر ببني سويف، ومستشفى أطفال مصر، وعدداً من مستشفيات القاهرة والقليوبية والغربية وأسيوط والمنوفية، مع مراجعة تقارير المراكز الإقليمية بشبين الكوم وطنطا.

مراجعة نتائج فحوصات فيروس الإيدز

كما تم عقد اجتماعات تنسيقية مع مديري بنوك الدم بالقاهرة لمناقشة زيادة التبرع وتدوير الوحدات وتحويل البنوك التخزينية إلى تجميعية وميكنة العمل،، ومراجعة نتائج فحوصات فيروس الإيدز وإعادة توجيهها إلى المركز القومي لنقل الدم.

وفي مجال وضع السياسات والمعايير، تم مراجعة الفصل الأول من معايير Stand-alone blood banks بالهيئة الوطنية للاعتماد، وإعداد سياسات النزف الهائل والمشورة قبل التبرع وسحب الدم الآمن، وتعميم نموذج متابعة المخزون، مع البدء في سياسات فصل مكونات الدم وخطة تدريب مسئولي الجودة بالجيزة.

وحضرت الإدارة المؤتمر الخاص بالهيئة العربية لخدمات نقل الدم بالكويت، الذي أوصى بتفعيل لجان وطنية وتعزيز التبرع التطوعي للوصول إلى 4% من السكان وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وتعزيز الجاهزية للطوارئ، وتبادل الفصائل النادرة، مع مقترح مصري لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لاستدعاء المتبرعين ذوي الفصائل النادرة.

وتم ترخيص بنوك دم جديدة بمنفلوط وإيتاي البارود وشبرا العام، وتعميم سياسة الإبلاغ عن التفاعلات العكسية لنقل الدم، وتفعيل خطط الطوارئ بمناسبة أعياد الشرطة و25 يناير، والتجهيز لفتح معبر رفح واستقبال المصابين.

كما شاركت الوزارة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بحملات تبرع عبر سيارات متنقلة، ونفذت 12 حملة تبرع في الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ لدعم الاكتفاء الذاتي.

وتضمنت الإنجازات توزيع 9 أجهزة سنترفيوج مبرد لفصل القرب على مستشفيات متنوعة، و26 جهاز هيموجلوبين على محافظات متعددة، إلى جانب تدريب فرق عمل ومشاركة في برامج تدريبية متخصصة في إدارة المشروعات والحوكمة والكفاءة المهنية.

وأكد المتحدث استمرار التواجد بغرفة الطوارئ 137 لتوفير وحدات الدم للحالات الحرجة وضمان مخزون استراتيجي، مع متابعة إنشاء وتطوير بنوك دم تجميعية في المنيا والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية وفق الاحتياجات الفعلية.