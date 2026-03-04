قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تستعرض إنجازات عمليات الدم.. خطوات حاسمة نحو الاكتفاء الذاتي

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أبرز إنجازات الإدارة المركزية لعمليات الدم خلال شهر يناير 2026، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان  لتعزيز مأمونية وسلامة الدم ومشتقاته، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توحيد السياسات وضمان جودة الخدمات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الجهود شملت زيارات ميدانية مكثفة لمتابعة تفعيل السياسات وتقييم الاحتياجات الفنية، شملت معهد الكبد الجديد بالجيزة، ومستشفيات حميات المنيا والكبد بملوى، ومستشفى الصدر ببني سويف، ومستشفى أطفال مصر، وعدداً من مستشفيات القاهرة والقليوبية والغربية وأسيوط والمنوفية، مع مراجعة تقارير المراكز الإقليمية بشبين الكوم وطنطا.

مراجعة نتائج فحوصات فيروس الإيدز

كما تم عقد اجتماعات تنسيقية مع مديري بنوك الدم بالقاهرة لمناقشة زيادة التبرع وتدوير الوحدات وتحويل البنوك التخزينية إلى تجميعية وميكنة العمل،، ومراجعة نتائج فحوصات فيروس الإيدز وإعادة توجيهها إلى المركز القومي لنقل الدم.

وفي مجال وضع السياسات والمعايير، تم مراجعة الفصل الأول من معايير Stand-alone blood banks بالهيئة الوطنية للاعتماد، وإعداد سياسات النزف الهائل والمشورة قبل التبرع وسحب الدم الآمن، وتعميم نموذج متابعة المخزون، مع البدء في سياسات فصل مكونات الدم وخطة تدريب مسئولي الجودة بالجيزة.

وحضرت الإدارة المؤتمر الخاص بالهيئة العربية لخدمات نقل الدم بالكويت، الذي أوصى بتفعيل لجان وطنية وتعزيز التبرع التطوعي للوصول إلى 4% من السكان وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وتعزيز الجاهزية للطوارئ، وتبادل الفصائل النادرة، مع مقترح مصري لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لاستدعاء المتبرعين ذوي الفصائل النادرة.

وتم ترخيص بنوك دم جديدة بمنفلوط وإيتاي البارود وشبرا العام، وتعميم سياسة الإبلاغ عن التفاعلات العكسية لنقل الدم، وتفعيل خطط الطوارئ بمناسبة أعياد الشرطة و25 يناير، والتجهيز لفتح معبر رفح واستقبال المصابين.

كما شاركت الوزارة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بحملات تبرع عبر سيارات متنقلة، ونفذت 12 حملة تبرع في الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ لدعم الاكتفاء الذاتي.

وتضمنت الإنجازات توزيع 9 أجهزة سنترفيوج مبرد لفصل القرب على مستشفيات متنوعة، و26 جهاز هيموجلوبين على محافظات متعددة، إلى جانب تدريب فرق عمل ومشاركة في برامج تدريبية متخصصة في إدارة المشروعات والحوكمة والكفاءة المهنية.

وأكد المتحدث استمرار التواجد بغرفة الطوارئ 137 لتوفير وحدات الدم للحالات الحرجة وضمان مخزون استراتيجي، مع متابعة إنشاء وتطوير بنوك دم تجميعية في المنيا والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية وفق الاحتياجات الفعلية.

وزارة الصحة الدم مأمونية وسلامة الدم مكونات الدم نقل الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

الأهلي

إعلامي : الأهلي طلب تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز

ترشيحاتنا

السفر - صورة تعبيرية

برلماني: ثبات إرشادات السفر يؤكد قوة الموقف المصري وقدرته على تجاوز التحديات الإقليمية

السفر - صورة تعبيرية

خارجية النواب: الإبقاء على إرشادات السفر إلى مصر رسالة ثقة دولية

المعاشات

ضوابط إعادة توزيع المعاش عند الطلاق أو العجز عن الكسب وفقا للقانون

بالصور

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

فيديو

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد