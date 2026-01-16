قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع لاعب باير ليفركوزن

ليفركوزن
ليفركوزن
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع الكاميروني الشاب كريستيان كوفاني، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لشبكة Sky Sport الإنجليزية فإن ريال مدريد الاسباني يراقب عن كثب الموهبة الكاميرونية الشابة كريستيان كوفاني صاحب الـ 19 عامًا لاعب باير ليفركوزن والتي تُقدَّر قيمته بحوالي 50 مليون يورو.

وانتقل كوفاني ـ البالغ 19 عامًا - إلى باير ليفركوزن الصيف الماضي قادمًا من ألباسيتي الإسباني مقابل 5.25 مليون يورو، وسجل 5 أهداف وصنع 5 آخرين في 23 مباراة بكل المسابقات.

ويرتبط كوفاني بعقد مع نادي باير ليفركوزن حتى يونيو 2028.

وكان ريال مدريد قد أقال تشابي الونسو، من تدريب الفريق الأول بالنادي، وتعيين ألفارو أربيلوا بدلا منه.

يذكر أن فريق ريال مدريد قد ودّع بطولة كأس ملك إسبانيا على يد فريق ألباسيتي.

ريال مدريد كريستيان كوفاني باير ليفركوزن

حالة الطقس

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا

برج الثور حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..لا تتمسّك برأيك لمجرد العناد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. فكّر قبل أن تتكلم

