ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع لاعب باير ليفركوزن

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع الكاميروني الشاب كريستيان كوفاني، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لشبكة Sky Sport الإنجليزية فإن ريال مدريد الاسباني يراقب عن كثب الموهبة الكاميرونية الشابة كريستيان كوفاني صاحب الـ 19 عامًا لاعب باير ليفركوزن والتي تُقدَّر قيمته بحوالي 50 مليون يورو.

وانتقل كوفاني ـ البالغ 19 عامًا - إلى باير ليفركوزن الصيف الماضي قادمًا من ألباسيتي الإسباني مقابل 5.25 مليون يورو، وسجل 5 أهداف وصنع 5 آخرين في 23 مباراة بكل المسابقات.

ويرتبط كوفاني بعقد مع نادي باير ليفركوزن حتى يونيو 2028.

وكان ريال مدريد قد أقال تشابي الونسو، من تدريب الفريق الأول بالنادي، وتعيين ألفارو أربيلوا بدلا منه.

يذكر أن فريق ريال مدريد قد ودّع بطولة كأس ملك إسبانيا على يد فريق ألباسيتي.