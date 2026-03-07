قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
شبورة مائية.. حالة الطقس اليوم السبت 7 مارس 2026
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 15 صاروخاً باليستياً و119 طائرة مسيرة
محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ استراتيجية «المدينة الخضراء» بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع
ايمن محمد

ترأس اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة معدلات تنفيذ استراتيجية التحول الأخضر واستعراض مستجدات مشروع «جرين شرم الشيخ»، وذلك في إطار استكمال جهود تحويل المدينة إلى نموذج دولي للتنمية المستدامة.

حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، إلى جانب المهندس محمد عليوة، مدير مشروع «جرين شرم الشيخ»، وفريق المكتب الفني.

وناقش الاجتماع بصورة شاملة محاور مشروع «جرين شرم الشيخ»، خاصة ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، وتطوير منظومة المخلفات الصلبة، فضلًا عن تطوير منظومة النقل الذكي، وتشغيل الحافلات الكهربائية، وتفعيل نظام مشاركة الدراجات. كما تطرق إلى آليات حماية التنوع البيولوجي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في جهود التحول البيئي.

واستعرض الاجتماع عددًا من المقترحات والمشروعات الجديدة التي طُرحت على اللجنة المختصة، من بينها منحة لدعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، ومنحة أخرى لتطبيق أربع تكنولوجيات حديثة صديقة للبيئة في مجالات التكييف والتبريد. كما جرى طرح مشروع متكامل في قطاع المياه والصرف الصحي يتضمن إعادة تدوير الحمأة وتحويلها إلى سماد عضوي، إلى جانب مشروع لتحويل مخلفات الطعام بالفنادق إلى أعلاف حيوانية، في إطار دعم الاقتصاد الدائري وتقليل الفاقد.

وأكد المحافظ أن مدينة شرم الشيخ تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كأول مدينة سياحية خضراء ذكية في مصر والمنطقة، مستندة إلى الإرث البيئي الذي رسخته خلال استضافة مؤتمر المناخ العالمي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (COP27)، وما تبعه من تعزيز مسار التنمية المستدامة بالمدينة.

وشدد المحافظ على أهمية تعظيم الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، مع استمرار إشراك المواطنين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق الاستدامة.

واختُتم الاجتماع بتوجيه المحافظ بضرورة تكثيف التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ خطة التحول الأخضر وفق جدول زمني طموح للمرحلة 2025–2026؛ بما يضمن استدامة المشروعات، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ مكانة شرم الشيخ كوجهة رائدة للسياحة البيئية ومركز جذب للاستثمار .

وقال المحافظ إننا«نعمل وفق رؤية واضحة وخطة زمنية محددة لتحويل شرم الشيخ إلى نموذج متكامل للتحول الأخضر، بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة تعود بالنفع على المواطن، ويعزز مكانة المدينة إقليميًا ودوليًا».

جنوب سيناء شرم الشيخ

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

