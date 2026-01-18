لاعبو ريال مدريد يدعمون دياز نجم المغرب قبل نهائي أمم أفريقيا

حرص عدد من لاعبي نادي ريال مدريد الإسباني على توجيه رسائل دعم ومساندة لزميلهم إبراهيم دياز، نجم المنتخب المغربي، وذلك قبل خوضه المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وأعرب لاعبو الفريق الملكي عن فخرهم بما يقدمه دياز مع “أسود الأطلس”، متمنين له التوفيق في النهائي وتحقيق اللقب القاري، في لفتة تعكس روح الدعم والتقدير داخل صفوف ريال مدريد لنجومه الدوليين.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى العاصمة المغربية الرباط حيث يحتضن ملعب مولاي عبد الله المواجهة المرتقبة بين منتخبي السنغال والمغرب في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد في مباراة ينتظرها الملايين داخل القارة السمراء وخارجها لما تحمله من إثارة وقيمة فنية كبيرة.