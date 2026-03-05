وسط حضور جماهيري.. محافظ الوادي الجديد تلتقي أهالي الفرافرة

عقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم ، لقاءً جماهيريًا موسّعًا مع أهالي مركز الفرافرة عقب الإفطار الرمضاني بقرية "اللواء صبيح" بمركز الفرافرة، وذلك بمقر مركز شباب القرية، بحضور الاستاذ سلامة محمد رئيس المركز ، ولفيفٍ من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي استجابةٍ مباشرة لشكاوى ومطالب الأهالي، وجهت المحافظ بحزمة من الإجراءات والتكليفات التنفيذية، جاء أبرزها على النحو التالي:

▪️ التنسيق مع مديرية الطرق لدراسة استكمال رصف الطرق الداخلية غير المدرجة بالخطة، وفق خطة مرحلية تأخذ في الاعتبار ما تم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

▪️ تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة بحث آلية تشغيل محطه الصرف الصحي بصورة منتظمة طبقًا للاشتراطات البيئية.

▪️ دراسة تغطية المصرف المحيط بالقرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

▪️ مخاطبة شركات الاتصالات لإجراء المعاينات الفنية اللازمة لدراسة إنشاء برج تقوية محمول يخدم القرية وتوابعها.

▪️ مراجعة موقف تخصيص أراضي جمعية إسكان المعلمين، لدراسة الموقف القانوني وفقًا للقواعد المنظمة، بما يحفظ حقوق المتقدمين.

▪️ التنسيق مع مديرية الصحة لدعم الخدمات الطبية بالقرية، من خلال تعزيز تواجد القوافل الطبية.

▪️ التوسع في مبادرة إحلال استخدام الطاقة الشمسية بالمنشآت الحكومية والمنازل المواطنين؛ لترشيد الاستهلاك وتخفيف الاحمال.

▪️البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم قطع الأراضي المخصصة كورش بالمنطقة الحرفية والصناعية بالقرية.