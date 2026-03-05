موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تتفقد مشروعًا زراعيًا لإنتاج للبطاطس والقمح والنباتات العطرية وتجهيزات مركز التأهيل الاجتماعي بالداخلة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

على مساحة 1600 فدان ...

محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروعًا زراعيًا لإنتاج للبطاطس والقمح والنباتات العطرية

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، زيارتها لمركز الداخلة بتفقد مشروع زراعي متكامل بطريق العوينات، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

واطّلعت المحافظ على المكونات الفنية للمشروع المقام على مساحة 1600 فدان بنظام الري الحديث موزعة بواقع 500 فدان لإنتاج تقاوي وأصناف البطاطس عالية الجودة، و300 فدان لزراعة القمح، وما يزيد على 125 فدانًا للنباتات الطبية والعطرية ذات الجدوى الاقتصادية ، فضلًا عن مساحات أخرى مخصصة لمحاصيل متنوعة.

كما استعرضت مجدى عناصر التكامل اللوجستي بالمشروع، والذي يضم نشاطًا للإنتاج الحيواني بإجمالى ٥٠٠ رأس أغنام ، وسكنًا إداريًا، وغرف تشغيل وتحكم، إلى جانب تجهيزات متكاملة لما بعد الحصاد؛ بما يدعم سلاسل القيمة المضافة، ويعزز القدرة التصديرية، موجهةً بتيسير الإجراءات أمام الاستثمارات الجادة، ودراسة إنشاء مجمع مصانع لتقطير النباتات الطبية والعطرية ومحطات متخصصة لتخزين البطاطس، وفق جدول زمني محدد، يتضمن منشآت خدمية وفندقية، بما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة ودعم الاستدامة الاقتصادية.

محافظ الوادي الجديد تتابع تجهيزات مركز التأهيل الاجتماعي بالداخلة

واصلت السيدة حنان مجدى محافظ الوادي الجديد، جولتها بمركز الداخلة، بتفقد مركز التأهيل الاجتماعي، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

حيث استمعت إلى شرح تفصيلي حول ما تم إنجازه من تجهيز العيادات الطبية والتأهيلية بأحدث الأجهزة الطبية المتخصصة، مشددةً على أهمية تكثيف الجهود للانتهاء من كافة الاعمال المتبقية واستكمال أعمال حصر الحالات المستهدف رعايتها ؛ وتحديد موعد الافتتاح النهائي للمركز بما يضمن تقديم خدمات تأهيلية شاملة وتحقيق الاستفادة القصوى لأبناء المركز.

بتكلفة 85 مليون جنيه

محافظ الوادي الجديد تتابع معدلات التنفيذ بمشروع "المدرسة اليابانية " بالداخلة

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع إنشاء فرع المدرسة المصرية اليابانية بالداخلة، ضمن خطة التوسع في إنشاء فروع بمختلف المراكز؛ تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية الرامية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة إيمان صبر مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة، ولفيف من القيادات والقائمين على تنفيذ المشروع.

واطلعت المحافظ على المكونات الإنشائية للمشروع، المُقام على مساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع، بتكلفة تقديرية تصل إلى 85 مليون جنيه، ويستهدف استيعاب 560 طالبًا موزعين على 14 فصلًا دراسيًا لمراحل من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام، بالإضافة إلى المعامل وقاعات المجالات، وصالة اللياقة البدنية ومنطقة ألعاب ومساحات خضراء. موجهةً بمراجعة الأراضي المخصصة لإنشاء المدارس المصرية اليابانية بمختلف مراكز المحافظة، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، وإعداد استبيان لقياس حجم الطلب المجتمعي على هذا النمط التعليمي، لتحديد أولويات التنفيذ والبدء بالمواقع الأكثر احتياجًا.