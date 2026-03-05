قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الزمالك السابق يطالب بتأجيل مباراة إنبي أمام الأبيض في الدوري
البنتاجون يكشف أسماء 6 جنود أمريكيين قتلوا في غارة إيرانية بالكويت
تسرب نفطي محتمل.. انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت
نفحات شهر رمضان 2026.. 3 عبادات تعادل أجر قيام الليل والثواب عليها مضاعف
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الدولار في البنك الأهلي الآن
وأنت في بيتك.. 7 طرق ذكية لحجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026
جوجل تكشف أسرار Gemini.. تحديث جديد يغير قواعد اللعبة في المنزل الذكي
إصابة 6 أشخاص في حريق هائل بمخازن مول مفروشات شهير بالمحلة
صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي
50 مليون جنيه خسائر.. اللقطات الأولى لحريق مول تجاري شهير بالغربية
عودة لصوص الذهب.. سرقة 130 جرامًا من منزل بالمنشاة في سوهاج
محافظات

في شوارع طور سيناء.. المحافظ بين الناس في جولة إنسانية تُجسّد الشراكة

المحافظ يلتقي المواطنين فى شارع المنشية
المحافظ يلتقي المواطنين فى شارع المنشية


في مشهد يعكس فلسفة العمل الميداني القائم على القرب من المواطن، أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة مسائية موسعة سيرًا على الأقدام بشارع المنشية بمدينة طور سيناء، رافقه خلالها الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام المساعد، وعلي حمادة رئيس مجلس المدينة.
لم تكن الجولة تفقدية تقليدية بقدر ما حملت طابعًا إنسانيًا واضحًا؛ إذ حرص المحافظ على مصافحة الأهالي والتوقف للحديث معهم في أجواء ودية عكست روح المحبة والتقدير المتبادل. تبادل معهم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وسيناء بالخير واليُمن والبركات، فيما عبّر المواطنون عن سعادتهم بهذه اللفتة التي تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالتواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم دون حواجز.

وخلال الجولة، أنصت المحافظ إلى عدد من المطالب والمقترحات المتعلقة بتحسين الخدمات والمرافق، موجّهًا الجهات المختصة بدراسة ما طُرح بصورة عاجلة، ووضع حلول واقعية قابلة للتنفيذ. وأكد أن التواصل المباشر مع المواطنين ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل ركيزة أساسية في منظومة العمل التنفيذي، لأن صوت الشارع هو المؤشر الحقيقي لتحديد الأولويات.
وامتدت الجولة إلى عدد من المخابز بنطاق الشارع؛ حيث اطمأن المحافظ على انتظام سير العمل، وتوافر الخبز وجودته، ومطابقته للمواصفات المقررة، مع التأكد من الالتزام بوزن الرغيف المحدد. وشدّد على تكثيف الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.
كما شملت الجولة تفقد حديقة المسرح الصيفي خلف قصر الثقافة الصيفي بطور سيناء؛ حيث تابع المحافظ الحالة العامة للموقع، ووجّه بإعداد تصور متكامل لتطوير الحديقة ورفع كفاءتها، وتزويدها بعناصر جمالية وخدمية تجعلها متنفسًا حضاريًا لأهالي المدينة، ومساحة مناسبة لاحتضان الفعاليات المجتمعية والثقافية.
وفي ختام الجولة، لخّص المحافظ رؤيته قائلًا: «نحرص على النزول إلى الشارع والالتقاء بالمواطنين بشكل مباشر؛ لأنهم شركاء في المسؤولية، وصوتهم هو البوصلة الحقيقية لتحديد أولويات العمل. هدفنا تحسين جودة الحياة في كل شبر من أرض جنوب سيناء، وتقديم خدمات تليق بأهلها الكرام، وسنواصل العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق ذلك».

جنوب سيناء المحافظ جولة شارع المنشية

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

منحة التموين

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

أسعار الدواجن

صورة من الفيديو

محمد امام ومرتضى منصور

صورة أرشيفية

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات الأسبوع الدعوي 19 بـ صيدلة الأزهر

أداء العمرة

ملتقى الجامع الأزهر

بالصور

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

