في شوارع طور سيناء.. المحافظ بين الناس في جولة إنسانية تُجسّد الشراكة



في مشهد يعكس فلسفة العمل الميداني القائم على القرب من المواطن، أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة مسائية موسعة سيرًا على الأقدام بشارع المنشية بمدينة طور سيناء، رافقه خلالها الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام المساعد، وعلي حمادة رئيس مجلس المدينة.

لم تكن الجولة تفقدية تقليدية بقدر ما حملت طابعًا إنسانيًا واضحًا؛ إذ حرص المحافظ على مصافحة الأهالي والتوقف للحديث معهم في أجواء ودية عكست روح المحبة والتقدير المتبادل. تبادل معهم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وسيناء بالخير واليُمن والبركات، فيما عبّر المواطنون عن سعادتهم بهذه اللفتة التي تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالتواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم دون حواجز.

وخلال الجولة، أنصت المحافظ إلى عدد من المطالب والمقترحات المتعلقة بتحسين الخدمات والمرافق، موجّهًا الجهات المختصة بدراسة ما طُرح بصورة عاجلة، ووضع حلول واقعية قابلة للتنفيذ. وأكد أن التواصل المباشر مع المواطنين ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل ركيزة أساسية في منظومة العمل التنفيذي، لأن صوت الشارع هو المؤشر الحقيقي لتحديد الأولويات .

وامتدت الجولة إلى عدد من المخابز بنطاق الشارع؛ حيث اطمأن المحافظ على انتظام سير العمل، وتوافر الخبز وجودته، ومطابقته للمواصفات المقررة، مع التأكد من الالتزام بوزن الرغيف المحدد. وشدّد على تكثيف الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

كما شملت الجولة تفقد حديقة المسرح الصيفي خلف قصر الثقافة الصيفي بطور سيناء؛ حيث تابع المحافظ الحالة العامة للموقع، ووجّه بإعداد تصور متكامل لتطوير الحديقة ورفع كفاءتها، وتزويدها بعناصر جمالية وخدمية تجعلها متنفسًا حضاريًا لأهالي المدينة، ومساحة مناسبة لاحتضان الفعاليات المجتمعية والثقافية.

وفي ختام الجولة، لخّص المحافظ رؤيته قائلًا: «نحرص على النزول إلى الشارع والالتقاء بالمواطنين بشكل مباشر؛ لأنهم شركاء في المسؤولية، وصوتهم هو البوصلة الحقيقية لتحديد أولويات العمل. هدفنا تحسين جودة الحياة في كل شبر من أرض جنوب سيناء، وتقديم خدمات تليق بأهلها الكرام، وسنواصل العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق ذلك».