غيابات ريال مدريد عن مباراة ليفانتي اليوم في الليجا

يستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه ليفانتي مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، لكن الفريق الملكي سيخوض اللقاء بدون عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات.

غيابات ريال مدريد عن مباراة ليفانتي اليوم

يغيب عن صفوف الفريق كل من:

أندريه لونين

ترينت ألكسندر أرنولد

أنطونيو روديجر

إيدير ميليتاو

فيرلاند ميندي

رودريجو

وتأتي هذه الغيابات في وقت يسعى فيه المدرب الجديد ألفارو أربيلوا لتحقيق أول فوز رسمي له مع الميرينجي بعد البداية الصعبة التي شهدت خسارة 3-2 أمام ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا، لتزيد الضغوط على الفريق قبل مواجهة الليجا.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة ريال مدريد ضد ليفانتي الدفع باللاعبين المتاحين على النحو التالي:

حارس المرمى: كورتوا

خط الدفاع والوسط الهجومي: كاريراس - هاوسن - أسينسيو - خيمينيز

خط الوسط: بيلينجهام - تشواميني - فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس - جونزالو - جولر.