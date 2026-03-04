قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جهاز العبور الجديدة يطرح حزمة استثمارية جديدة عبر منصته الإلكترونية

محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة
محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة
آية الجارحي

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة برئاسة المهندس محمود مراد، عن إطلاق مجموعة متكاملة من الفرص الاستثمارية المتميزة، عبر بوابته الإلكترونية المخصصة لخدمات المستثمرين.

في خطوة جديدة تعكس التوجه نحو تفعيل آليات التحول الرقمي ودعم مناخ الاستثمار.

ويأتي هذا الطرح تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من أصول المدن الجديدة، وتحفيز الحركة الاقتصادية، وتسريع خطى التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضح المهندس محمود مراد أن الفرص المطروحة تشمل أراضيَ استثمارية متنوعة المواقع والاستخدامات، موزعة بين أنشطة تجارية، إدارية، ومخازن، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتوسيع القاعدة الخدمية والاقتصادية بمدينة العبور الجديدة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة الشرقية من القاهرة الكبرى.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع سياسة الدولة الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، قائمة على الشفافية، وسرعة الإجراءات، ودعم المستثمرين الجادين، بما يسهم في تنفيذ مشروعات نوعية تلبي احتياجات السكان وتواكب رؤية التنمية العمرانية الذكية.

وأضاف أن التقديم على هذه الفرص سيتم حصريًا عبر "بوابة خدمات المستثمرين" بالجهاز، خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2026، وذلك في إطار التوجه نحو رقمنه الخدمات وتيسير الإجراءات، بما يسهم في توفير الوقت والجهد أمام المستثمرين الراغبين في ضخ استثماراتهم بالمدينة.

وتأتي الفرص كما يلي :

1 - قطعة الأرض رقم (50  أ ) – منطقة الخدمات الإقليمية – طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
المساحة: 8055 متر مربع.
النشاط: تجارى ادارى.
2 - قطعة الأرض رقم (211) – الحي 39.
المساحة: 14690 متر مربع.
النشاط: مخازن ومعارض.
3 - قطعة الأرض رقم (38ج، 38د) – منطقة الخدمات الإقليمية – طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
المساحة: 26902 متر مربع.
النشاط: تعليمي جامعي.
4 - قطعة الأرض رقم (138) – الحي39.
المساحة: 1094 متر مربع.
النشاط: تجاري إداري.
المساحة: 1386 متر مربع.

ودعا رئيس الجهاز الجديدة كافة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات التفصيلية للطرح، والتقديم الإلكتروني عبر الرابط التالي:
https://assign.newcities.gov.e
تأتي هذه الفرص الاستثمارية كإحدى الركائز الأساسية للمشاركة الفاعلة في النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها العبور الجديدة، حيث يجدد الجهاز دعوته للمستثمرين الجادين للاستفادة من هذه الحزمة الواعدة التي تحقق عائدًا مربحًا وتُسهم في بناء قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو استثمار أمثل لموارد المدن الجديدة وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة

