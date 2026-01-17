ريال مدريد يبحث عن الفوز الأول تحت قيادة أربيلوا أمام ليفانتي

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، مساء اليوم، السبت، مواجهة مهمة تجمع ريال مدريد بضيفه ليفانتي، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويخوض الفريق الملكي اللقاء وهو يضع نصب عينيه تحقيق أول انتصار تحت قيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا، بعد بداية متعثرة لمشواره التدريبي مع الميرينجي، إذ تلقى الهزيمة في أول اختبار رسمي أمام ألباسيتي بنتيجة 3-2، ليودع منافسات كأس ملك إسبانيا من دور الـ16.

وأربيلوا جاء خلفًا لمواطنه تشابي ألونسو، الذي انتهت فترة قيادته بعد خسارة ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنفس النتيجة 3-2 في المملكة العربية السعودية، ليواجه الفريق سلسلة من النتائج السلبية المتكررة التي أثقلت كاهل الجهاز الفني الجديد وقلقت الجماهير.

وخسر ريال مدريد آخر مباراتين بنفس النتيجة 3-2، الأولى أمام برشلونة في السوبر الإسباني، والثانية أمام ألباسيتي في الكأس، ما يجعل مواجهة ليفانتي فرصة ذهبية لإعادة التوازن واستعادة الثقة.

ويكتسب اللقاء أهمية إضافية نظرًا لوضع الفريق الضيف الصعب، حيث يحتل ليفانتي المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، ما يمنح ريال مدريد حافزًا إضافيًا لانتزاع الفوز على أرضه وبين جماهيره، وإعادة الانطلاق بقوة في مشواره المحلي هذا الموسم.