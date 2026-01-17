قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا
الأول من نوعه في الفضاء .. خطوة استراتيجية لترسيخ الوجود البشري خارج الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يبحث عن الفوز الأول تحت قيادة أربيلوا أمام ليفانتي

ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، مساء اليوم، السبت، مواجهة مهمة تجمع ريال مدريد بضيفه ليفانتي، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويخوض الفريق الملكي اللقاء وهو يضع نصب عينيه تحقيق أول انتصار تحت قيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا، بعد بداية متعثرة لمشواره التدريبي مع الميرينجي، إذ تلقى الهزيمة في أول اختبار رسمي أمام ألباسيتي بنتيجة 3-2، ليودع منافسات كأس ملك إسبانيا من دور الـ16.

وأربيلوا جاء خلفًا لمواطنه تشابي ألونسو، الذي انتهت فترة قيادته بعد خسارة ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنفس النتيجة 3-2 في المملكة العربية السعودية، ليواجه الفريق سلسلة من النتائج السلبية المتكررة التي أثقلت كاهل الجهاز الفني الجديد وقلقت الجماهير.

وخسر ريال مدريد آخر مباراتين بنفس النتيجة 3-2، الأولى أمام برشلونة في السوبر الإسباني، والثانية أمام ألباسيتي في الكأس، ما يجعل مواجهة ليفانتي فرصة ذهبية لإعادة التوازن واستعادة الثقة.

ويكتسب اللقاء أهمية إضافية نظرًا لوضع الفريق الضيف الصعب، حيث يحتل ليفانتي المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، ما يمنح ريال مدريد حافزًا إضافيًا لانتزاع الفوز على أرضه وبين جماهيره، وإعادة الانطلاق بقوة في مشواره المحلي هذا الموسم.

ريال مدريد ليفانتي الدوري الإسباني الليجا الريال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

المتهم

عاطل ينتحل صفة مندوب بشركة دفع إلكترونى للنصب على سيدة

محكمة جنايات جنوب سيناء

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل يتاجر في المخدرات بطور سيناء

أرشيفية

تفاصيل جديدة بشأن عاطل متهم بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

بالصور

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

فيديو

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد