القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

يواجه منتخب مصر نظيره نيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025

وتقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا اليوم السبت في تمام الساعه السادسة مساء على ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر امام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة

وخصصت شبكة قنوات بي إن سبورتس 4 قنوات لنقل مباريات أمم أفريقيا وهي:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

القنوات المفتوحة لاذاعة مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا

وللجماهير الراغبة في مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا دون اشتراك، هناك بعض القنوات المفتوحة التي تبث مباريات محددة من البطولة في الوطن العربي، أبرزها:

القناة الجزائرية الأرضية

التردد على نايل سات: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة المغربية الأرضية

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.