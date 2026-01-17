قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان
تقاسم عوائد الاقتصاد الأزرق.. معاهدة الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي تدخل حيز التنفيذ
انسحاب قوات قسد من مدينة دير حافر بالكامل.. والجيش السوري ينتشر
جامعة القاهرة توقّع جزاءات رادعة بحق بعض الطلاب لمخالفتهم القيم والأعراف الجامعية
مجلس السلام فى غزة.. أمريكا تطرح توسيع الفكرة ليشمل أوكرانيا وفنزويلا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
أمريكا وإيطاليا تؤكدان ضرورة التعاون لدعم استقرار الشرق الأوسط
دعاء للميت في آخر أيام شهر رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة
سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك المصرية 17-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. منتخب شباب اليد يواجه المغرب وديًا للمرة الثانية استعدادا لأفريقيا

منتخب شباب اليد
منتخب شباب اليد
محمد سمير

يخوض منتخب مصر للشباب لكرة اليد مواليد 2006 مواجهة ودية جديدة أمام نظيره المغربي، في الرابعة عصر اليوم السبت، ضمن برنامج الإعداد المكثف الذي يخوضه الفريق استعدادًا للاستحقاقات القارية المقبلة، وذلك تحت القيادة الفنية للكابتن طارق محروس.

وتُعد هذه المباراة هي الودية الثانية بين المنتخبين خلال المعسكر الحالي، بعد اللقاء الأول الذي جمع الطرفين وشهد إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، وانتهى بفوز منتخب مصر بنتيجة 37-36، في مواجهة اتسمت بالقوة والندية بين الجانبين.

وشهدت المباراة الودية الأولى غياب عدد كبير من العناصر الأساسية في صفوف منتخب مصر للشباب، حيث افتقد الفريق خدمات 9 لاعبين من القوام الرئيسي، في مقدمتهم يوسف لؤلؤ، عمر بركة، محمد عدلان، حمزة وليد، وزياد أحمد، وهو ما منح الجهاز الفني فرصة لتجربة عناصر جديدة ومنحها دقائق لعب أكبر.

ورغم الغيابات، بدأ اللقاء بتفوق المنتخب المغربي الذي أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 23-17، مستفيدًا من بعض الأخطاء الدفاعية وسرعة التحولات الهجومية.
لكن منتخب مصر عاد بقوة في الشوط الثاني، وظهر بشكل مغاير تمامًا على المستويين الدفاعي والهجومي، لينجح في تقليص الفارق تدريجيًا، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه في اللحظات الأخيرة، مؤكدًا الشخصية القتالية للاعبين وقدرتهم على التعامل مع الضغط.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب الشباب لاستغلال ودية اليوم كاختبار فني مهم، للوقوف على مستوى الانسجام بين اللاعبين، وتجربة بعض الخطط التكتيكية، خاصة في ظل اقتراب موعد بطولة إفريقيا للشباب، المقرر إقامتها في الكونغو خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويركز طارق محروس خلال هذه المرحلة على رفع المعدلات البدنية للاعبين، إلى جانب تثبيت أسلوب اللعب، وتحسين الأداء الدفاعي، والعمل على سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، وهي عناصر تمثل محاور أساسية في برنامج الإعداد.

في المقابل، يخوض منتخب المغرب الأول لكرة اليد هذه الوديات في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق يوم 21 يناير الجاري في رواندا، حيث يسعى الجهاز الفني المغربي للاستفادة من الاحتكاك القوي أمام المنتخب المصري، لاختبار جاهزية اللاعبين قبل المنافسات الرسمية.

وتأتي هذه المواجهات الودية لتخدم أهداف المنتخبين، سواء على مستوى الإعداد البدني أو الفني، وتمنح الأجهزة الفنية فرصة تقييم العناصر المتاحة وتصحيح الأخطاء قبل الدخول في غمار البطولات القارية.

ويولي اتحاد كرة اليد اهتمامًا كبيرًا بمنتخب الشباب، باعتباره أحد الركائز الأساسية لمستقبل اللعبة، مع العمل على تجهيز جيل قادر على تمثيل مصر بقوة في المحافل الإفريقية والدولية، واستكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تشهد مواجهة اليوم مشاركة عدد أكبر من العناصر الأساسية، لمنح الجهاز الفني صورة أوضح عن التشكيل الأمثل قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة

منتخب شباب اليد شباب اليد منتخب مصر طارق محروس منتخب المغرب كأس الأمم الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

انطلاق الامتحانات النظرية لطلاب برنامج الطب والجراحة بجامعة القاهرة الأهلية وسط التزام كامل بمعايير الجودة

وزير الري

الري:مجهودات كبيرة لحصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد