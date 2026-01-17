تعرف على نتائج الجولة التاسعة من دوري السلة

أسدل الستار على منافسات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة والتي شهدت منافسة قوية بين جميع الفرق.

ونجح فريق الاتحاد السكندري في حسم قمة الجولة أمام الزمالك بنتيجة 104-84، فيما فاز فريق المصرية للاتصالات على نظيره بتروجت بنتيجة 89-79، بينما فاز الأهلي على الجزيرة بنتيجة 70-64، وأخيرًا حقق سموحة الفوز على سبورتنج بنتيجة 71-64.

وتُقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الدوري من دورين بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور التمهيدي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.

وتُعد بطولة دوري السوبر لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.

وتُذاع مباريات الدوري مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب