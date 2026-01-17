موعد مباراة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

يترقب جمهور النادي الأهلي المباراة المقبلة لفريقه في مشواره بدوري أبطال أفريقيا، حيث يستعد المارد الأحمر لمواجهة قوية أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع الصدارة.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب بالإسكندرية. وتُعد هذه المواجهة من أبرز مباريات الجولة، في ظل تقارب النقاط بين الفريقين وسعي كل منهما للانفراد بصدارة المجموعة.

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بدأ الأهلي مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بقوة، بعدما حقق فوزًا مهمًا على شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع الجيش الملكي المغربي في مباراة اتسمت بالقوة والندية. ونجح الأهلي في حصد 4 نقاط من أول جولتين، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري.

صراع الصدارة في المجموعة

يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فريق يانج أفريكانز التنزاني، ما يزيد من أهمية المواجهة المقبلة بين الفريقين. ويسعى الأهلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز والانفراد بالصدارة، وتسهيل مهمته في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

أول اختبار بعد أمم أفريقيا

وتُعد مباراة يانج أفريكانز أول ظهور للأهلي عقب انتهاء مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو ما يمنح اللقاء أهمية إضافية، خاصة في ظل عودة عدد من اللاعبين الدوليين إلى صفوف الفريق.

القناة الناقلة للمباراة

من المنتظر أن تُذاع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز عبر قناة بي إن سبورتس 5، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا، ما يتيح لجماهير القلعة الحمراء متابعة اللقاء المرتقب بجودة عالية وتحليل فني مميز



