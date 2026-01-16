نادي الرياض السعودي يخطف صفقة الأهلي الجديدة.. ماذا حدث في الميركاتو؟

أعلن نادي الرياض السعودي، رسميًا، عن إنهاء صفقة التعاقد مع المهاجم علي علوان، لاعب منتخب الأردن ونجم نادي الكرمة العراقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمّت الصفقة؛ بعد موافقة إدارة نادي الكرمة، على تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب؛ مما أتاح لنادي الرياض ضمه، بعقد يمتد لما يقارب العام والنصف، بداية من شهر يناير 2026.

“الرياض السعودي” يخطف صفقة الأهلي

بحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، يُعد هذا التعاقد، من أهم التحركات بالنسبة لنادي الرياض في الموسم الحالي، خاصةً مع تواجده في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يسعى من خلال تعزيز صفوفه؛ إلى تحسين نتائجه، والخروج من منطقة الهبوط.

“علي علوان” الذي أثار إعجاب الأندية السعودية خلال الأشهر الماضية، جاء اسمه ضمن قائمة لاعبين كان النادي الأهلي المصري مهتمًا بضمهم؛ لتدعيم هجومه، قبل أن يحسم الرياض الصفقة لصالحه.

علوان (25 عامًا) حقق شهرة واسعة؛ بعد تألقه اللافت مع منتخب الأردن في كأس العرب 2025 التي استضافتها قطر، حيث توّج هداف البطولة برصيد 6 أهداف في 6 مباريات، وساهم في وصول فريقه إلى المباراة النهائية قبل خسارته أمام منتخب المغرب بنتيجة 2-3، حيث جعله هذا الأداء المتألق، هدفًا لعدة أندية عربية خلال موسم الانتقالات الحالي.

مسيرة علي علوان الاحترافية

قبل انتقاله إلى الكرمة؛ بدأت مسيرة علي علوان الاحترافية، في نادي الجزيرة الأردني، ثم توجه إلى الدوري القطري عبر نادي الشمال، تلاه تجربة إعارة مع الخور القطري، قبل أن ينتقل بشكل دائم إلى نادي سلاجور الماليزي، ثم إلى الكرمة العراقي، حيث واصل تألقه وأثبت قدراته في أكثر من مباراة.

وتأتي صفقة الرياض، في وقت يضغط فيه الفريق؛ لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري السعودي، بعد سلسلة من المباريات المكبلة للنتائج، بينما يأمل النادي في أن يقدم علوان، الإضافة الفنية المطلوبة في خط الهجوم؛ لما يمتلكه من خبرة تهديفية، وقدرة على صناعة الفارق.

كما تمثل الصفقة، فرصة مهمة للاعب نفسه؛ للدخول في منافسات أقوى، والاستفادة من مستوى الدوري السعودي، الذي يجذب العديد من اللاعبين العرب والأجانب، وفضلاً عن ذلك، تعزيز موقعه مع المنتخب الأردني؛ استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.